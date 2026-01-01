O Apache Druid é uma base de dados de análise de alto desempenho e em tempo real, especificamente concebida para consultas OLAP em sub-segundos sobre dados orientados por eventos. Originalmente desenvolvido na Metamarkets e agora um projeto de alto nível da Apache, o Druid alimenta análises voltadas para o utilizador, telemetria de rede, monitorização de desempenho de aplicações e dashboards de clickstream em empresas como a Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.

Alojar o Druid no seu VPS oferece-lhe um motor de consulta orientado por colunas, otimizado para ingestão de streaming de Kafka e Kinesis, filtragem de séries temporais e agregações de alta concorrência — sem taxas de cloud por consulta ou dependência de fornecedor. A consola web integrada gere a exploração SQL, especificações de ingestão, gestão de fontes de dados e a saúde do cluster a partir de um único separador do navegador.