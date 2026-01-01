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Velocidade de rede de 1 Gbps
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O que pode criar com Apache Druid

O Apache Druid é uma base de dados de análise de alto desempenho e em tempo real, especificamente concebida para consultas OLAP em sub-segundos sobre dados orientados por eventos. Originalmente desenvolvido na Metamarkets e agora um projeto de alto nível da Apache, o Druid alimenta análises voltadas para o utilizador, telemetria de rede, monitorização de desempenho de aplicações e dashboards de clickstream em empresas como a Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.

Alojar o Druid no seu VPS oferece-lhe um motor de consulta orientado por colunas, otimizado para ingestão de streaming de Kafka e Kinesis, filtragem de séries temporais e agregações de alta concorrência — sem taxas de cloud por consulta ou dependência de fornecedor. A consola web integrada gere a exploração SQL, especificações de ingestão, gestão de fontes de dados e a saúde do cluster a partir de um único separador do navegador.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache Druid

Consola web integrada

Interface de utilizador baseada no navegador para consultas SQL, especificações de ingestão, gestão de fontes de dados e monitorização da saúde do cluster sem um cliente separado.

Ingestão em tempo real

Transmita eventos do Kafka, Kinesis ou HTTP para fontes de dados consultáveis em segundos, com garantias de entrega exatamente uma vez.

Armazenamento colunar de séries temporais

O armazenamento colunar com índices de bitmap e particionamento por tempo proporciona filtros em sub-segundos e agregações em milhares de milhões de linhas.

Arquitetura Lambda

Uma camada de consulta unificada sobre fontes de dados de streaming e em lote permite que os dashboards unam eventos em tempo real com contexto histórico de forma transparente.

SQL e consultas nativas

SQL ANSI padrão mais uma API de consulta nativa baseada em JSON dão aos analistas e aplicações acesso flexível às mesmas fontes de dados.

Por que executar Apache Druid na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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