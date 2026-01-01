Implemente o Alerta com um clique.
Plataforma de gestão de alertas de código aberto que consolida alertas de monitorização de qualquer fonte num único painel de controlo em tempo real.
Escolha um plano VPS para Alerta
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Alerta
Alerta é uma plataforma de gestão e consolidação de alertas de código aberto que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch e dezenas de outras ferramentas de monitorização numa única consola web em tempo real. Ao deduplicar e correlacionar os alertas recebidos, o Alerta elimina as tempestades de alertas e oferece às equipas de serviço uma visão clara do que está realmente a ser acionado e do que é mais importante.
O autoalojamento do Alerta num VPS dá à sua equipa de operações controlo total sobre a infraestrutura de alertas, políticas de retenção e autenticação — sem enviar dados de monitorização para um serviço de terceiros. A multi-tenancy integrada significa que uma instância do Alerta pode servir várias equipas ou ambientes de clientes em simultâneo.
Principais características de Alerta
Ingestão de múltiplas fontes
Receba alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch e mais através de uma única API REST sem reconfigurar a sua pilha de monitorização.
Deduplicação de alertas
Desduplicar e correlacionar automaticamente alertas repetidos para que os engenheiros de plantão vejam um item acionável em vez de centenas de notificações idênticas.
Janelas de manutenção
Definir períodos de interrupção por serviço, ambiente ou etiqueta para suprimir alertas esperados durante a manutenção planeada sem desativar os monitores.
Multitenência
Sirva várias equipas ou ambientes de cliente a partir de uma única instância do Alerta, utilizando vistas de cliente e chaves de API com âmbito definido.
Autenticação flexível
Autentique-se com Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD – não é necessário um fornecedor de identidade de terceiros.
Por que executar Alerta na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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