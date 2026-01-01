O Jitsi Meet é uma plataforma de videoconferência gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador usando WebRTC, sem necessidade de plugins, aplicações ou contas para os participantes. Desenvolvido pela equipa por trás do popular serviço público meet.jit.si e utilizado pela 8x8 na sua plataforma de nuvem comercial, o Jitsi Meet suporta vídeo HD, partilha de ecrã, encriptação ponto a ponto, gravação, transmissão em direto para o YouTube, mãos levantadas, sondagens, salas de grupo e legendas em tempo real, de forma nativa.

Autoalojar o Jitsi Meet no seu próprio VPS dá às organizações e comunidades minutos de reunião ilimitados para participantes ilimitados, com cada fluxo de áudio e vídeo encaminhado pela sua própria infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar preços, limitar a largura de banda ou analisar metadados da reunião.