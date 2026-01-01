Implemente Jitsi Meet com instalação de um clique.
Plataforma de videoconferência autoalojada com partilha de ecrã, encriptação ponto a ponto e sem taxas por participante – uma alternativa ao Zoom.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jitsi Meet
O Jitsi Meet é uma plataforma de videoconferência gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador usando WebRTC, sem necessidade de plugins, aplicações ou contas para os participantes. Desenvolvido pela equipa por trás do popular serviço público meet.jit.si e utilizado pela 8x8 na sua plataforma de nuvem comercial, o Jitsi Meet suporta vídeo HD, partilha de ecrã, encriptação ponto a ponto, gravação, transmissão em direto para o YouTube, mãos levantadas, sondagens, salas de grupo e legendas em tempo real, de forma nativa.
Autoalojar o Jitsi Meet no seu próprio VPS dá às organizações e comunidades minutos de reunião ilimitados para participantes ilimitados, com cada fluxo de áudio e vídeo encaminhado pela sua própria infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar preços, limitar a largura de banda ou analisar metadados da reunião.
Principais características de Jitsi Meet
Chamadas de vídeo apenas no navegador
Os participantes acedem a partir de qualquer navegador moderno sem instalar software, plugins ou criar contas – basta partilhar um URL e as conferências começam instantaneamente.
Partilha de ecrã e gravação
Partilhe programas, separadores do navegador ou ecrãs inteiros durante as chamadas, com gravação opcional da reunião e transmissão em direto para o YouTube ou outros pontos de extremidade RTMP.
Encriptação ponto a ponto
O E2EE opcional para chamadas individuais e reuniões de pequenos grupos mantém os fluxos de áudio e vídeo encriptados do remetente ao recetor, mesmo a partir do próprio servidor.
Salas de grupo e sondagens
Divida reuniões maiores em grupos de discussão mais pequenos, realize sondagens em direto, levante as mãos e utilize reações para dinâmicas de conferência interativas.
Legendas em direto e acesso telefónico
A integração opcional com o Jigasi para marcação SIP e legendagem em tempo real torna as reuniões acessíveis a participantes por telefone e a participantes que precisam de transcrições.
Sem preço por utilizador
Organize reuniões ilimitadas com participantes ilimitados no seu próprio VPS – sem taxas por participante, sem limites de tempo de reunião, sem avisos de atualização.
Por que executar Jitsi Meet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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