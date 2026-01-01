Novu é uma plataforma de infraestrutura de notificações de código aberto que oferece às equipas de produto e engenharia uma única API para enviar notificações em todos os canais — email, SMS, push, na aplicação e chat. Em vez de integrar fornecedores separados para cada canal, o Novu encaminha todas as notificações através de um único sistema com um construtor de fluxo de trabalho visual, preferências de canal por utilizador e um registo de entrega para depurar envios falhados.

O autoalojamento do Novu mantém o conteúdo das notificações, os dados dos subscritores e as credenciais dos fornecedores inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por notificação, nenhum dado a sair dos seus servidores e controlo total sobre os limites de taxa e políticas de repetição — tornando-o a escolha certa para aplicações sensíveis à privacidade e equipas que precisam de custos de notificação previsíveis em escala.