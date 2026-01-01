Implemente o Novu com instalação de um clique.
Infraestrutura de notificação de código aberto para o envio de notificações por email, SMS, push e na aplicação, através de uma única API unificada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Novu
Novu é uma plataforma de infraestrutura de notificações de código aberto que oferece às equipas de produto e engenharia uma única API para enviar notificações em todos os canais — email, SMS, push, na aplicação e chat. Em vez de integrar fornecedores separados para cada canal, o Novu encaminha todas as notificações através de um único sistema com um construtor de fluxo de trabalho visual, preferências de canal por utilizador e um registo de entrega para depurar envios falhados.
O autoalojamento do Novu mantém o conteúdo das notificações, os dados dos subscritores e as credenciais dos fornecedores inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por notificação, nenhum dado a sair dos seus servidores e controlo total sobre os limites de taxa e políticas de repetição — tornando-o a escolha certa para aplicações sensíveis à privacidade e equipas que precisam de custos de notificação previsíveis em escala.
Principais características de Novu
Entrega Multicanal
Envie notificações por email, SMS, push, na aplicação e chat através de uma única API sem integrar cada fornecedor separadamente.
Construtor de fluxos de trabalho visual
Crie sequências de notificação de várias etapas com lógica de ramificação e atrasos usando um editor de arrastar e largar – sem necessidade de código.
50+ Integrações com Fornecedores
Ligue-se a SendGrid, Twilio, FCM, Slack e mais de 50 outros fornecedores com integrações pré-definidas geridas inteiramente a partir da interface do painel de controlo.
Preferências de Subscrição
Permita que os utilizadores controlem quais canais de notificação recebem por tópico, reduzindo as desativações e melhorando o envolvimento a longo prazo.
Observabilidade da Entrega
Inspecione o estado de cada notificação num registo de entrega em tempo real com contagens de novas tentativas, respostas do fornecedor e detalhes de erro.
Por que executar Novu na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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