Pingvin Share é uma plataforma moderna de partilha de ficheiros autoalojada que oferece uma alternativa que respeita a privacidade ao WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Partilhe ficheiros de qualquer tamanho através de links seguros e com limite de tempo, com datas de expiração configuráveis, limites de visitantes e proteção por palavra-passe — tudo sem carregar para servidores de terceiros.

O autoalojamento no seu VPS significa sem limites de tamanho de ficheiro impostos por níveis de subscrição, sem risco de o conteúdo ser analisado ou eliminado, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Links de partilha inversa permitem que outros carreguem diretamente para si, e a integração OIDC e LDAP suporta fluxos de trabalho de autenticação empresarial de imediato.