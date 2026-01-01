Implemente o Pingvin Share com instalação em um clique.
Alternativa ao WeTransfer autoalojada para partilhar ficheiros de qualquer tamanho através de links seguros e com limite de tempo, com proteção por palavra-passe e sem armazenamento de terceiros.
Escolha um plano VPS para Pingvin Share
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com Pingvin Share
Pingvin Share é uma plataforma moderna de partilha de ficheiros autoalojada que oferece uma alternativa que respeita a privacidade ao WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Partilhe ficheiros de qualquer tamanho através de links seguros e com limite de tempo, com datas de expiração configuráveis, limites de visitantes e proteção por palavra-passe — tudo sem carregar para servidores de terceiros.
O autoalojamento no seu VPS significa sem limites de tamanho de ficheiro impostos por níveis de subscrição, sem risco de o conteúdo ser analisado ou eliminado, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Links de partilha inversa permitem que outros carreguem diretamente para si, e a integração OIDC e LDAP suporta fluxos de trabalho de autenticação empresarial de imediato.
Principais características de Pingvin Share
Sem Limites de Tamanho de Ficheiro
Partilhe ficheiros de qualquer tamanho, limitado apenas pelo espaço em disco do seu VPS, sem limites de transferência por ficheiro ou por mês.
Links Seguros Temporários
Defina datas de expiração e limites de visitantes em cada partilha para que os links parem de funcionar automaticamente depois de as condições escolhidas serem cumpridas.
Proteção de Palavra-passe
Proteja partilhas sensíveis com uma palavra-passe para que apenas os destinatários pretendidos possam aceder aos ficheiros descarregados.
Agrupamento de Ações
Gerar links de upload que permitem que outros enviem ficheiros diretamente para si sem exigir uma conta ou expor o seu armazenamento.
Autenticação empresarial
A integração OIDC e LDAP permite às organizações utilizar fornecedores de identidade existentes para gestão centralizada de acessos.
Por que executar Pingvin Share na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Localização recomendada do servidor:
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.
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