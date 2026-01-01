O AnonUpload é uma aplicação de partilha de ficheiros PHP leve construída em torno de um único princípio: partilhar ficheiros sem deixar rasto. Não requer base de dados, contas de utilizador, e não armazena metadados que possam identificar quem carregou ou transferiu um ficheiro. Os nomes de ficheiro diretos nunca são expostos publicamente, e a funcionalidade opcional de atraso de transferência impede o scraping automatizado antes que os ficheiros cheguem aos seus destinatários.

Alojar o AnonUpload por conta própria significa que os seus ficheiros nunca passam por infraestruturas de terceiros sujeitas a pedidos de vigilância ou mandatos de retenção de dados. Controla os tipos de ficheiro aceites, o tamanho máximo dos carregamentos e quem pode aceder à interface de administração — sem depender de qualquer serviço comercial de partilha de ficheiros anónima que possa registar a atividade apesar das alegações de privacidade.