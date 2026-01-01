Implemente o AnonUpload com instalação de um clique.
Plataforma de partilha de ficheiros anónima com foco na privacidade, sem base de dados, sem contas e sem necessidade de rastreamento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AnonUpload
O AnonUpload é uma aplicação de partilha de ficheiros PHP leve construída em torno de um único princípio: partilhar ficheiros sem deixar rasto. Não requer base de dados, contas de utilizador, e não armazena metadados que possam identificar quem carregou ou transferiu um ficheiro. Os nomes de ficheiro diretos nunca são expostos publicamente, e a funcionalidade opcional de atraso de transferência impede o scraping automatizado antes que os ficheiros cheguem aos seus destinatários.
Alojar o AnonUpload por conta própria significa que os seus ficheiros nunca passam por infraestruturas de terceiros sujeitas a pedidos de vigilância ou mandatos de retenção de dados. Controla os tipos de ficheiro aceites, o tamanho máximo dos carregamentos e quem pode aceder à interface de administração — sem depender de qualquer serviço comercial de partilha de ficheiros anónima que possa registar a atividade apesar das alegações de privacidade.
Principais características de AnonUpload
Não é Necessária Base de Dados
Os ficheiros são armazenados diretamente no sistema de ficheiros, sem configuração ou manutenção de base de dados, simplificando a implementação e eliminando uma fonte comum de fugas de dados.
Ficheiros Ocultos
Os nomes de ficheiro originais nunca são expostos publicamente, por isso quem descarrega não consegue inferir o conteúdo, a origem ou a identidade do carregador a partir do URL ou da listagem de diretórios.
Atraso de Download
Configure um período de espera antes que os ficheiros se tornem descarregáveis, impedindo que 'scrapers' automatizados recolham os carregamentos antes que cheguem aos destinatários pretendidos.
Tipos de Ficheiro Configuráveis
Defina uma lista de permissões exata de extensões de ficheiro aceites e defina limites máximos de tamanho de carregamento até 10 GB para corresponder às necessidades específicas de partilha.
Interface de Administrador
Gerencie carregamentos, monitorize a utilização do armazenamento e ajuste as definições da aplicação através de um painel de administração integrado sem tocar na linha de comandos do servidor.
Por que executar AnonUpload na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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