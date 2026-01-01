Implemente Backrest com instalação de um clique.
Interface de Utilizador web para o restic que torna as cópias de segurança agendadas, a navegação e os restauros acessíveis a partir de qualquer navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Backrest
O Backrest é uma interface web autoalojada para o restic, o programa de backup rápido e seguro. Envolve a poderosa deduplicação e encriptação do restic numa interface de utilizador limpa baseada no navegador, permitindo criar planos de backup, agendá-los com cron e restaurar ficheiros individuais sem nunca tocar na linha de comandos.
Uma vez que o Backrest armazena snapshots através do restic, os backups são encriptados em repouso e suportam dezenas de backends de armazenamento – disco local, armazenamento de objetos compatível com S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e muito mais. O autoalojamento do Backrest mantém a sua configuração de backup e credenciais inteiramente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição ou bloqueio de fornecedor.
Principais características de Backrest
Planos de cópia de segurança agendados
Defina agendamentos baseados em cron por repositório para que as cópias de segurança sejam executadas automaticamente sem intervenção manual.
Restauro baseado no navegador
Navegue pelo conteúdo do snapshot e restaure ficheiros ou diretórios individuais diretamente a partir da interface web.
Armazenamento multi-backend
Armazene cópias de segurança em disco local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, e mais através de backends nativos do restic.
Encriptação ponto a ponto
Os snapshots são encriptados pelo restic antes de sair do anfitrião, garantindo que os dados permanecem privados em qualquer backend de armazenamento.
Deduplicação e compressão
A fragmentação definida por conteúdo do Restic deduplica dados entre instantâneos, reduzindo drasticamente a utilização de armazenamento ao longo do tempo.
Por que executar Backrest na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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