O Backrest é uma interface web autoalojada para o restic, o programa de backup rápido e seguro. Envolve a poderosa deduplicação e encriptação do restic numa interface de utilizador limpa baseada no navegador, permitindo criar planos de backup, agendá-los com cron e restaurar ficheiros individuais sem nunca tocar na linha de comandos.

Uma vez que o Backrest armazena snapshots através do restic, os backups são encriptados em repouso e suportam dezenas de backends de armazenamento – disco local, armazenamento de objetos compatível com S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e muito mais. O autoalojamento do Backrest mantém a sua configuração de backup e credenciais inteiramente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição ou bloqueio de fornecedor.