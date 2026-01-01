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Plataforma de arquivo de internet autoalojada que preserva páginas web, vídeos e documentos em múltiplos formatos para acesso permanente.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com ArchiveBox

O ArchiveBox é a principal plataforma de arquivamento web autoalojada de código aberto, que captura sites como HTML, PDF, capturas de ecrã, ficheiros WARC e multimédia extraída para garantir que o conteúdo permanece acessível muito depois de as fontes originais desaparecerem. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, oferece uma alternativa fiável a depender do Internet Archive para conteúdo que é importante para o seu trabalho.

O autoalojamento do ArchiveBox oferece-lhe soberania completa dos dados sobre o conteúdo arquivado — essencial para fluxos de trabalho jurídicos, de conformidade e de jornalismo onde a cadeia de custódia é importante. Controla as políticas de retenção, estratégias de backup e permissões de acesso, enquanto o motor de pesquisa de texto completo Sonic integrado torna a localização de conteúdo em grandes arquivos rápida e precisa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de ArchiveBox

Arquivamento Multiformato

Capture cada página simultaneamente como HTML, PDF, captura de ecrã, WARC e multimédia extraída, para que o conteúdo seja preservado em múltiplos formatos independentes, mesmo que um se torne ilegível no futuro.

Pesquisa de Texto Completo

Encontre qualquer palavra ou frase em todo o seu arquivo instantaneamente, utilizando o motor de busca Sonic integrado, sem navegar manualmente pelas pastas ou depender de correspondência imprecisa de nomes de ficheiro.

Marcação Automática

Configure o arquivamento diário de feeds RSS, listas de favoritos e coleções de URL para que o conteúdo importante seja preservado automaticamente, sem exigir acionamento manual para cada novo item.

Suporte Abrangente à Importação

Importe diretamente dos marcadores do navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços, tornando mais fácil migrar uma lista de leitura existente para o seu arquivo permanente.

Renderização de JavaScript

Arquive páginas renderizadas dinamicamente e aplicações de página única utilizando o ambiente de navegador NoVNC incluído, capturando conteúdo que os extratores de HTML simples perdem completamente.

Por que executar ArchiveBox na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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