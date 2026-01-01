Implemente o ArchiveBox com uma instalação de um clique.
Plataforma de arquivo de internet autoalojada que preserva páginas web, vídeos e documentos em múltiplos formatos para acesso permanente.
Escolha um plano VPS para ArchiveBox
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ArchiveBox
O ArchiveBox é a principal plataforma de arquivamento web autoalojada de código aberto, que captura sites como HTML, PDF, capturas de ecrã, ficheiros WARC e multimédia extraída para garantir que o conteúdo permanece acessível muito depois de as fontes originais desaparecerem. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, oferece uma alternativa fiável a depender do Internet Archive para conteúdo que é importante para o seu trabalho.
O autoalojamento do ArchiveBox oferece-lhe soberania completa dos dados sobre o conteúdo arquivado — essencial para fluxos de trabalho jurídicos, de conformidade e de jornalismo onde a cadeia de custódia é importante. Controla as políticas de retenção, estratégias de backup e permissões de acesso, enquanto o motor de pesquisa de texto completo Sonic integrado torna a localização de conteúdo em grandes arquivos rápida e precisa.
Principais características de ArchiveBox
Arquivamento Multiformato
Capture cada página simultaneamente como HTML, PDF, captura de ecrã, WARC e multimédia extraída, para que o conteúdo seja preservado em múltiplos formatos independentes, mesmo que um se torne ilegível no futuro.
Pesquisa de Texto Completo
Encontre qualquer palavra ou frase em todo o seu arquivo instantaneamente, utilizando o motor de busca Sonic integrado, sem navegar manualmente pelas pastas ou depender de correspondência imprecisa de nomes de ficheiro.
Marcação Automática
Configure o arquivamento diário de feeds RSS, listas de favoritos e coleções de URL para que o conteúdo importante seja preservado automaticamente, sem exigir acionamento manual para cada novo item.
Suporte Abrangente à Importação
Importe diretamente dos marcadores do navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços, tornando mais fácil migrar uma lista de leitura existente para o seu arquivo permanente.
Renderização de JavaScript
Arquive páginas renderizadas dinamicamente e aplicações de página única utilizando o ambiente de navegador NoVNC incluído, capturando conteúdo que os extratores de HTML simples perdem completamente.
Por que executar ArchiveBox na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.