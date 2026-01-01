O ArchiveBox é a principal plataforma de arquivamento web autoalojada de código aberto, que captura sites como HTML, PDF, capturas de ecrã, ficheiros WARC e multimédia extraída para garantir que o conteúdo permanece acessível muito depois de as fontes originais desaparecerem. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, oferece uma alternativa fiável a depender do Internet Archive para conteúdo que é importante para o seu trabalho.

O autoalojamento do ArchiveBox oferece-lhe soberania completa dos dados sobre o conteúdo arquivado — essencial para fluxos de trabalho jurídicos, de conformidade e de jornalismo onde a cadeia de custódia é importante. Controla as políticas de retenção, estratégias de backup e permissões de acesso, enquanto o motor de pesquisa de texto completo Sonic integrado torna a localização de conteúdo em grandes arquivos rápida e precisa.