Implemente AList com instalação de um clique.
Servidor de lista de ficheiros e WebDAV autoalojado que unifica dezenas de fornecedores de armazenamento na cloud numa única interface web.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AList
O AList é um programa de listagem de ficheiros de código aberto que reúne o armazenamento local e as unidades na nuvem sob uma única interface web. Suporta mais de 30 backends de armazenamento — incluindo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e muitos fornecedores regionais — permitindo-lhe navegar, pré-visualizar e descarregar ficheiros de todos eles sem mudar de aplicações ou iniciar sessão repetidamente.
Alojar o AList no seu próprio VPS mantém as credenciais de armazenamento e as políticas de acesso sob o seu controlo, enquanto expõe os seus ficheiros através de uma interface web rápida e um endpoint WebDAV totalmente compatível. É uma forma prática de consolidar contas na nuvem dispersas e unidades partilhadas numa única porta de entrada privada.
Principais características de AList
Sistemas de retaguarda de armazenamento múltiplo
Monte mais de 30 fornecedores – disco local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e mais – numa única árvore de ficheiros unificada.
Servidor WebDAV
Exponha cada armazenamento ligado como um único ponto de acesso WebDAV de leitura/escrita que se monta de forma limpa em clientes macOS, Windows e móveis.
Pré-visualizações no navegador
Transmitir e pré-visualizar imagens, vídeo, áudio, PDFs, documentos do Office e código sem descarregar os ficheiros primeiro.
Partilha granular
Gerar links de partilha protegidos por palavra-passe com validade opcional para que os destinatários externos vejam apenas os ficheiros que escolher.
Transferências offline
Integre com aria2 ou qBittorrent para obter ficheiros de URLs e torrents diretamente para qualquer backend de armazenamento montado.
Por que executar AList na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.