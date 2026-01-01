O AList é um programa de listagem de ficheiros de código aberto que reúne o armazenamento local e as unidades na nuvem sob uma única interface web. Suporta mais de 30 backends de armazenamento — incluindo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e muitos fornecedores regionais — permitindo-lhe navegar, pré-visualizar e descarregar ficheiros de todos eles sem mudar de aplicações ou iniciar sessão repetidamente.

Alojar o AList no seu próprio VPS mantém as credenciais de armazenamento e as políticas de acesso sob o seu controlo, enquanto expõe os seus ficheiros através de uma interface web rápida e um endpoint WebDAV totalmente compatível. É uma forma prática de consolidar contas na nuvem dispersas e unidades partilhadas numa única porta de entrada privada.