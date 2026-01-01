Percona Monitoring and Management (PMM) é uma plataforma gratuita e de código aberto, concebida especificamente para a observabilidade de bases de dados. Recolhe métricas, análise de consultas e dados de desempenho de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, apresentando tudo em dashboards Grafana pré-construídos com detalhe profundo por consulta. O PMM inclui um motor de Análise de Consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planos de execução e monitoriza impressões digitais de consultas ao longo do tempo — dando aos DBAs a visibilidade de que precisam para otimizar o desempenho sem ferramentas de terceiros.

Autoalojar o PMM no seu VPS mantém as credenciais de base de dados sensíveis e os dados de consulta inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por anfitrião, encargos de saída da cloud, nem dependência de fornecedor — apenas controlo total sobre os períodos de retenção, limiares de alerta e personalização de dashboards.