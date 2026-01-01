Implemente o Percona PMM com um clique.
Plataforma de monitorização e gestão de bases de dados de código aberto que suporta MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) é uma plataforma gratuita e de código aberto, concebida especificamente para a observabilidade de bases de dados. Recolhe métricas, análise de consultas e dados de desempenho de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, apresentando tudo em dashboards Grafana pré-construídos com detalhe profundo por consulta. O PMM inclui um motor de Análise de Consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planos de execução e monitoriza impressões digitais de consultas ao longo do tempo — dando aos DBAs a visibilidade de que precisam para otimizar o desempenho sem ferramentas de terceiros.
Autoalojar o PMM no seu VPS mantém as credenciais de base de dados sensíveis e os dados de consulta inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por anfitrião, encargos de saída da cloud, nem dependência de fornecedor — apenas controlo total sobre os períodos de retenção, limiares de alerta e personalização de dashboards.
Principais características de Percona PMM
Suporte a múltiplas bases de dados
Monitorize MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL a partir de uma única interface, sem implementar pilhas de monitorização separadas por tipo de base de dados.
Análise de Consultas
Identifique e analise as consultas mais lentas e mais intensivas em recursos com detalhes do plano de execução e rastreamento histórico de impressões digitais.
Painéis de controlo pré-construídos
Dezenas de dashboards Grafana vêm pré-configurados, abrangendo os internos do InnoDB, o atraso de replicação, o oplog do MongoDB e a atividade de vacuum do PostgreSQL.
Alertas integrados
Defina alertas baseados em limiares para atraso de replicação, utilização de disco, consultas lentas e saturação de ligações com o Percona Alerting integrado.
Consultores de ameaças de segurança
Verificações de segurança automatizadas da base de dados identificam riscos de configuração, tais como autenticação em falta, palavras-passe fracas e interfaces de administração expostas.
Controlo de retenção de dados
Configure os períodos de retenção de métricas e a resolução independentemente para equilibrar a utilização do armazenamento com a granularidade de que precisa para o planeamento da capacidade.
Por que executar Percona PMM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.