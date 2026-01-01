O Zen é uma aplicação minimalista de anotações auto-hospedada, construída como um único binário Go leve que utiliza apenas cerca de 20 MB de memória. As notas são armazenadas como markdown em SQLite com pesquisa de texto completo BM25, organização baseada em tags, realce de sintaxe de blocos de código e atalhos de teclado para navegação rápida.

Auto-hospedar o Zen num VPS mantém todas as notas privadas na sua própria infraestrutura, sem taxas de sincronização na nuvem ou acesso de terceiros. O suporte PWA offline significa que as notas estão acessíveis mesmo sem uma ligação à internet, e a pegada de recursos mínima permite que o Zen seja executado confortavelmente ao lado de outros serviços num VPS pequeno.