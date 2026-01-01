Implemente o Zen com um clique.
Aplicação de anotações minimalista e autoalojada com suporte para markdown, pesquisa de texto completo BM25 e acesso PWA offline.
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O que pode criar com Zen
O Zen é uma aplicação minimalista de anotações auto-hospedada, construída como um único binário Go leve que utiliza apenas cerca de 20 MB de memória. As notas são armazenadas como markdown em SQLite com pesquisa de texto completo BM25, organização baseada em tags, realce de sintaxe de blocos de código e atalhos de teclado para navegação rápida.
Auto-hospedar o Zen num VPS mantém todas as notas privadas na sua própria infraestrutura, sem taxas de sincronização na nuvem ou acesso de terceiros. O suporte PWA offline significa que as notas estão acessíveis mesmo sem uma ligação à internet, e a pegada de recursos mínima permite que o Zen seja executado confortavelmente ao lado de outros serviços num VPS pequeno.
Principais características de Zen
Notas Markdown
Escreva notas em Markdown padrão com suporte para blocos de código, atalhos de formatação e um modo de pré-visualização limpo.
Pesquisa de texto completo BM25
Encontre notas instantaneamente utilizando a pesquisa de texto completo classificada por BM25 que devolve os resultados mais relevantes primeiro.
Organização de tags
Organize notas com etiquetas para uma categorização flexível sem hierarquias de pastas rígidas.
Offline PWA
Instale o Zen como uma Aplicação Web Progressiva para acesso offline às suas notas sem ligação à internet.
Uso mínimo de recursos
Construído como um único binário Go, utilizando ~20 MB de RAM, o Zen funciona eficientemente mesmo nos VPS mais pequenos, juntamente com outros serviços.
Por que executar Zen na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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