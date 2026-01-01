Implemente o DDNS Updater em instalação de um clique.
Atualizador de DNS dinâmico leve e autoalojado que mantém os registos A e AAAA sincronizados em mais de 40 fornecedores de DNS.
Escolha um plano VPS para DDNS Updater
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DDNS Updater
O DDNS Updater é um serviço Go de código aberto que mantém os registos DNS A e AAAA apontados para o IP correto em mais de 40 fornecedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains e muitos mais — a partir de um único ficheiro de configuração. Funciona como um agente sem interface gráfica que apenas necessita de conectividade de saída, com o estado visível através dos registos do contentor ou de um painel de controlo HTTP integrado acessível via reencaminhamento de porta SSH quando se pretende uma visualização no navegador.
Alojar o DDNS Updater no seu próprio VPS proporciona um agente estável e sempre ativo que pode atualizar os registos DNS para routers domésticos, gateways IoT, servidores secundários ou qualquer outro ponto final cujo IP público muda. As credenciais do fornecedor e a lógica de atualização permanecem dentro da sua infraestrutura, e uma única instância pode gerir registos que abrangem múltiplos domínios e fornecedores em paralelo.
Principais características de DDNS Updater
40+ fornecedores de DNS
Atualize os registos na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, e dezenas de outros a partir de uma única instância.
Verificações periódicas
Cadência de sondagem configurável com janelas de arrefecimento para que o IP público seja obtido e os registos sejam atualizados apenas quando realmente necessário.
IPv4 e IPv6
Monitoriza ambos os registos A e AAAA simultaneamente, recorrendo de forma elegante quando apenas uma família de endereços está disponível na ligação a montante.
Painel de status incorporado
O painel de controlo apenas local e só de leitura mostra o estado atual do registo, a hora da última atualização, o IP observado e erros por registo quando acedido através de um encaminhamento de porta SSH.
Obtenção de IP multi-fornecedor
O IP Público é resolvido combinando múltiplos fornecedores baseados em HTTP e DNS, assim, uma única falha a montante não bloqueia todas as atualizações.
Notificações via shoutrrr
A integração opcional do shoutrrr envia alertas para o Discord, Slack, Telegram ou email quando uma atualização falha ou uma alteração de IP é detetada.
Por que executar DDNS Updater na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tudo-em-um com interface de utilizador web, editor ACL e monitorização em tempo real