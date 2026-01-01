O BunkerM empacota o Eclipse Mosquitto com um painel de gestão completo num único contentor, para que obtenha um broker MQTT pronto para produção sem editar manualmente ficheiros de configuração ou instalar uma interface de utilizador separada. A interface web incluída gere a segurança dinâmica, ACLs de cliente e função, exploração de tópicos em tempo real e histórico de mensagens com repetição – tudo suportado por um armazenamento SQLite local que captura cada mensagem publicada.

O autoalojamento do BunkerM no seu próprio VPS mantém a telemetria de dispositivos, regras ACL e mensagens históricas na infraestrutura que controla, com clientes ilimitados e sem taxas por mensagem. A imagem inclui um detetor de anomalias estatísticas e um motor de automação local para publicações baseadas em cron e observadores baseados em condições, tudo a correr dentro do contentor sem dependência da cloud.