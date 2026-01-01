Até 69% de desconto para BunkerM

Implemente o BunkerM com instalação de um clique.

Broker MQTT Eclipse Mosquitto tudo-em-um com um painel web, gestão de ACL e monitorização em tempo real.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49  /mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente o BunkerM com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para BunkerM

69% de desconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com BunkerM

O BunkerM empacota o Eclipse Mosquitto com um painel de gestão completo num único contentor, para que obtenha um broker MQTT pronto para produção sem editar manualmente ficheiros de configuração ou instalar uma interface de utilizador separada. A interface web incluída gere a segurança dinâmica, ACLs de cliente e função, exploração de tópicos em tempo real e histórico de mensagens com repetição – tudo suportado por um armazenamento SQLite local que captura cada mensagem publicada.

O autoalojamento do BunkerM no seu próprio VPS mantém a telemetria de dispositivos, regras ACL e mensagens históricas na infraestrutura que controla, com clientes ilimitados e sem taxas por mensagem. A imagem inclui um detetor de anomalias estatísticas e um motor de automação local para publicações baseadas em cron e observadores baseados em condições, tudo a correr dentro do contentor sem dependência da cloud.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de BunkerM

Mosquitto com UI web

Inclui o Eclipse Mosquitto e um painel de gestão completo num único contentor, com suporte para MQTT 3.1.1 e MQTT 5 de imediato.

Editor ACL dinâmico

Crie clientes, funções e grupos com regras de publicação e subscrição granulares a partir do navegador, com exportação e importação JSON para cópias de segurança.

MQTT explorer

Navegue na árvore de tópicos em tempo real, inspecione cargas úteis retidas com metadados QoS e publique mensagens diretamente do painel de controlo.

Histórico de mensagens e repetição

Cada mensagem publicada é capturada numa base de dados SQLite local com filtros de tópico, pesquisa de texto livre e uma ação de repetição com um clique.

Deteção inteligente de anomalias

Um motor estatístico local monitoriza as taxas de publicação e as linhas de base dos tópicos, emitindo alertas sobre picos, desvios e silêncio inesperado.

Por que executar BunkerM na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy é uma interface de gestão de VPN baseada na web para WireGuard

Implementar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticação de dois fatores autoalojado para web e móvel

Implementar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade com orçamentação por envelopes

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.