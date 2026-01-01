Implemente o BunkerM com instalação de um clique.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto tudo-em-um com um painel web, gestão de ACL e monitorização em tempo real.
Escolha um plano VPS para BunkerM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BunkerM
O BunkerM empacota o Eclipse Mosquitto com um painel de gestão completo num único contentor, para que obtenha um broker MQTT pronto para produção sem editar manualmente ficheiros de configuração ou instalar uma interface de utilizador separada. A interface web incluída gere a segurança dinâmica, ACLs de cliente e função, exploração de tópicos em tempo real e histórico de mensagens com repetição – tudo suportado por um armazenamento SQLite local que captura cada mensagem publicada.
O autoalojamento do BunkerM no seu próprio VPS mantém a telemetria de dispositivos, regras ACL e mensagens históricas na infraestrutura que controla, com clientes ilimitados e sem taxas por mensagem. A imagem inclui um detetor de anomalias estatísticas e um motor de automação local para publicações baseadas em cron e observadores baseados em condições, tudo a correr dentro do contentor sem dependência da cloud.
Principais características de BunkerM
Mosquitto com UI web
Inclui o Eclipse Mosquitto e um painel de gestão completo num único contentor, com suporte para MQTT 3.1.1 e MQTT 5 de imediato.
Editor ACL dinâmico
Crie clientes, funções e grupos com regras de publicação e subscrição granulares a partir do navegador, com exportação e importação JSON para cópias de segurança.
MQTT explorer
Navegue na árvore de tópicos em tempo real, inspecione cargas úteis retidas com metadados QoS e publique mensagens diretamente do painel de controlo.
Histórico de mensagens e repetição
Cada mensagem publicada é capturada numa base de dados SQLite local com filtros de tópico, pesquisa de texto livre e uma ação de repetição com um clique.
Deteção inteligente de anomalias
Um motor estatístico local monitoriza as taxas de publicação e as linhas de base dos tópicos, emitindo alertas sobre picos, desvios e silêncio inesperado.
Por que executar BunkerM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.