Implemente o Domain Locker com um clique.
Plataforma de código aberto para monitorizar e gerir portefólios de domínios com monitorização automatizada de DNS, SSL e WHOIS.
Escolha um plano VPS para Domain Locker
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Domain Locker
O Domain Locker é uma plataforma autoalojada construída para programadores, empresas e profissionais de TI que gerem múltiplos nomes de domínio em diferentes registradores. Recolhe automaticamente registos DNS, detalhes de certificados SSL, dados WHOIS, subdomínios e informações de endereços IP para cada domínio no seu portefólio, dando-lhe um único local para monitorizar a saúde e o histórico do domínio.
Integrações de alerta — incluindo email, webhooks, Telegram e Signal — notificam-no de expirações futuras, alterações de DNS e anomalias de segurança antes que se tornem incidentes. Análises interativas e controlo de custos completam o conjunto de funcionalidades, tornando o Domain Locker uma ferramenta de operações completa para qualquer pessoa que leve a sério os seus ativos de domínio. O autoalojamento mantém todos esses dados sensíveis de registrador e DNS totalmente sob o seu controlo.
Principais características de Domain Locker
Monitorização automatizada de domínio
Recolhe continuamente registos DNS, certificados SSL, dados WHOIS e informações de subdomínios para que tenha sempre uma vista atualizada de cada domínio.
Alertas de expiração e alteração
Envia notificações por email, webhooks, Telegram ou Signal quando um domínio se aproxima da expiração ou um registo DNS muda inesperadamente.
Auditoria de segurança
Analisa as configurações de domínio em busca de configurações incorretas e sugere melhorias concretas para fortalecer a sua configuração de DNS e certificado.
Análises e histórico
Gráficos e cronogramas interativos mostram como as configurações de domínio e o desempenho evoluíram ao longo do tempo para facilitar a resolução de problemas.
Custo e rastreamento de ativos
Regista os preços de compra, os custos de renovação e os valores de mercado estimados para que possa gerir carteiras de domínios como ativos financeiros.
Por que executar Domain Locker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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