O Domain Locker é uma plataforma autoalojada construída para programadores, empresas e profissionais de TI que gerem múltiplos nomes de domínio em diferentes registradores. Recolhe automaticamente registos DNS, detalhes de certificados SSL, dados WHOIS, subdomínios e informações de endereços IP para cada domínio no seu portefólio, dando-lhe um único local para monitorizar a saúde e o histórico do domínio.

Integrações de alerta — incluindo email, webhooks, Telegram e Signal — notificam-no de expirações futuras, alterações de DNS e anomalias de segurança antes que se tornem incidentes. Análises interativas e controlo de custos completam o conjunto de funcionalidades, tornando o Domain Locker uma ferramenta de operações completa para qualquer pessoa que leve a sério os seus ativos de domínio. O autoalojamento mantém todos esses dados sensíveis de registrador e DNS totalmente sob o seu controlo.