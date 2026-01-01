O Atlas CMMS é um Sistema de Gestão de Manutenção Computorizado (CMMS) autoalojado, construído para equipas de instalações, fabrico, saúde, hotelaria e serviços públicos. Centraliza ordens de trabalho, agendamentos de manutenção preventiva, registos de equipamentos, inventário de peças e pedidos de serviço para que técnicos e gestores partilhem uma única fonte de verdade, em vez de gerirem folhas de cálculo, registos em papel e trocas de e-mails.

O autoalojamento no seu próprio VPS mantém dados sensíveis de ativos, registos de técnicos e histórico de manutenção sob o seu controlo total, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. O Spring Boot alimenta o backend, o React impulsiona a aplicação web, e uma aplicação móvel complementar permite que os técnicos de campo trabalhem offline e sincronizem quando reconectados.