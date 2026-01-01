Implemente Atlas CMMS com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de manutenção de código aberto para ordens de trabalho, ativos e agendamento preventivo em larga escala.
Escolha um plano VPS para Atlas CMMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Atlas CMMS
O Atlas CMMS é um Sistema de Gestão de Manutenção Computorizado (CMMS) autoalojado, construído para equipas de instalações, fabrico, saúde, hotelaria e serviços públicos. Centraliza ordens de trabalho, agendamentos de manutenção preventiva, registos de equipamentos, inventário de peças e pedidos de serviço para que técnicos e gestores partilhem uma única fonte de verdade, em vez de gerirem folhas de cálculo, registos em papel e trocas de e-mails.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém dados sensíveis de ativos, registos de técnicos e histórico de manutenção sob o seu controlo total, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. O Spring Boot alimenta o backend, o React impulsiona a aplicação web, e uma aplicação móvel complementar permite que os técnicos de campo trabalhem offline e sincronizem quando reconectados.
Principais características de Atlas CMMS
Gestão de ordens de trabalho
Crie, atribua e acompanhe ordens de trabalho com prioridades, registos de tempo, anexos e histórico completo para cada trabalho e técnico.
Manutenção preventiva
Agende inspeções recorrentes e automatize a criação de ordens de trabalho a partir de acionadores baseados em leituras de contadores, intervalos de tempo ou eventos de ativos.
Controlo de ativos e inventário
Catalogue equipamentos com métricas de tempo de inatividade, custos de manutenção e inventário de peças com alertas de stock e ordens de compra automatizadas.
Aplicação móvel de campo
Aplicações nativas para iOS e Android permitem aos técnicos digitalizar códigos QR, registar o tempo, capturar fotos e concluir ordens de serviço diretamente no local.
Análises e relatórios
Os painéis de controlo incorporados abrangem a conformidade com as ordens de trabalho, a fiabilidade do equipamento, as tendências de inatividade, a utilização da mão de obra e a análise de custos.
Por que executar Atlas CMMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.