Implemente Homarr com instalação de um clique.
Painel de controlo de servidor moderno e personalizável para organizar e monitorizar todos os seus serviços autoalojados num só lugar.
Escolha um plano VPS para Homarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Homarr
O Homarr é um dashboard elegante e de código aberto, concebido para oferecer uma única interface para todas as suas aplicações autoalojadas. Em vez de adicionar dezenas de URLs de serviço aos favoritos, o Homarr apresenta-os como blocos organizados com indicadores de estado em tempo real, pesquisa e ações rápidas – tudo a partir de uma única página.
Implementar o Homarr no seu próprio VPS significa que o seu dashboard permanece privado, carrega instantaneamente na rede local e pode integrar-se diretamente com o Docker para descobrir automaticamente os contentores em execução e exibir o seu estado de saúde em tempo real.
Principais características de Homarr
Organização de serviços
Agrupe aplicações em painéis e categorias personalizadas para que cada serviço esteja a um clique de distância.
integração Docker
Detetar automaticamente os contentores em execução e apresentar o seu estado, saúde e utilização de recursos sem configuração manual.
Monitorização do estado
Monitorizar serviços em intervalos regulares e mostrar indicadores de estado (online/offline) em tempo real diretamente em cada mosaico.
Layout personalizável
O editor de grelha de arrastar e largar permite redimensionar, reordenar e estilizar os blocos para corresponder ao seu fluxo de trabalho.
Pesquisar e marcadores
Pesquisa instantânea em todos os serviços configurados e na web, com atalhos de teclado para utilizadores avançados.
Suporte multiutilizador
Crie contas separadas com permissões baseadas em funções para que cada membro da equipa veja apenas o que precisa.
Por que executar Homarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web