O Homarr é um dashboard elegante e de código aberto, concebido para oferecer uma única interface para todas as suas aplicações autoalojadas. Em vez de adicionar dezenas de URLs de serviço aos favoritos, o Homarr apresenta-os como blocos organizados com indicadores de estado em tempo real, pesquisa e ações rápidas – tudo a partir de uma única página.

Implementar o Homarr no seu próprio VPS significa que o seu dashboard permanece privado, carrega instantaneamente na rede local e pode integrar-se diretamente com o Docker para descobrir automaticamente os contentores em execução e exibir o seu estado de saúde em tempo real.