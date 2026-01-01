Implemente pretix com um clique.
Plataforma de venda de bilhetes de código aberto para conferências, festivais, workshops e qualquer evento com um bilhete físico ou digital.
Escolha um plano VPS para pretix
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com pretix
pretix é uma plataforma de bilhética de código aberto e rica em funcionalidades, construída especificamente para organizadores de eventos que desejam vender bilhetes sem pagar taxas por bilhete a serviços comerciais como Eventbrite ou Ticketmaster. Desenvolvida e mantida pela pretix GmbH na Alemanha, impulsiona milhares de eventos em todo o mundo – desde pequenos workshops a grandes conferências e festivais – e é projetada para lidar com momentos de venda de alto tráfego sem colapsar.
O autoalojamento do pretix no seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamentos e as receitas sob o seu controlo total. Em vez de ceder uma percentagem de cada bilhete a um gateway de terceiros, paga uma taxa de alojamento fixa – e mantém-se totalmente em conformidade com o RGPD ao manter os dados pessoais dentro da infraestrutura que gere.
Principais características de pretix
Vendas de Bilhetes Flexíveis
Venda bilhetes pagos, gratuitos e baseados em doações com quotas, vouchers, seleção de lugares e disponibilidade baseada no tempo em vários eventos a partir de uma única loja.
Pagamentos integrados
Integrações nativas com Stripe, PayPal, SEPA, transferência bancária e muitos outros gateways – não é necessário um marketplace de plugins de terceiros.
Planos de assentos
Seleção de lugares visual e interativa com categorias, diferenciação de preços e lugares de acessibilidade para teatros, salas e estádios.
Check-in no local
As aplicações de scanner móveis e de desktop complementares validam bilhetes com código QR à entrada, incluindo o modo offline para locais com conectividade fraca.
Lojas Multilínguas
Disponibilize bilheteiras localizadas em mais de 30 idiomas com emails traduzidos, layouts de bilhetes e fluxos de pagamento prontos a usar.
REST API e Webhooks
Integre o pretix com CRMs, sistemas de contabilidade e impressão de crachás através de uma REST API documentada e webhooks orientados por eventos.
Por que executar pretix na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.