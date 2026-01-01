pretix é uma plataforma de bilhética de código aberto e rica em funcionalidades, construída especificamente para organizadores de eventos que desejam vender bilhetes sem pagar taxas por bilhete a serviços comerciais como Eventbrite ou Ticketmaster. Desenvolvida e mantida pela pretix GmbH na Alemanha, impulsiona milhares de eventos em todo o mundo – desde pequenos workshops a grandes conferências e festivais – e é projetada para lidar com momentos de venda de alto tráfego sem colapsar.

O autoalojamento do pretix no seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamentos e as receitas sob o seu controlo total. Em vez de ceder uma percentagem de cada bilhete a um gateway de terceiros, paga uma taxa de alojamento fixa – e mantém-se totalmente em conformidade com o RGPD ao manter os dados pessoais dentro da infraestrutura que gere.