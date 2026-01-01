Implemente o Trudesk com instalação de um clique.
Serviço de apoio ao cliente e solução de tickets de código aberto para organizar pedidos de apoio e manter as cargas de trabalho geríveis.
Escolha um plano VPS para Trudesk
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Trudesk
O Trudesk é uma plataforma de help desk de código aberto construída com Node.js e MongoDB, concebida para manter as operações de suporte organizadas e diretas. Oferece uma interface de gestão de tickets limpa onde as equipas podem criar, atribuir, priorizar e resolver pedidos de suporte sem a complexidade das alternativas empresariais. A integração com o Elasticsearch permite uma pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets e atividades.
O autoalojamento do Trudesk no seu próprio VPS mantém todos os dados dos clientes sob o seu controlo, sem taxas por utilizador ou partilha de dados com terceiros. O primeiro visitante completa o assistente de configuração para configurar a ligação à base de dados e criar a conta de administrador, tornando a implementação inicial simples e segura.
Principais características de Trudesk
Gestão de tickets
Crie, atribua e acompanhe tickets de suporte ao longo de todo o seu ciclo de vida, com níveis de prioridade, atualizações de estado e atribuição de equipa.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa com tecnologia Elasticsearch permite que os agentes encontrem instantaneamente tickets, comentários e histórico em todo o help desk.
Colaboração em equipa
Atribua pedidos a agentes ou grupos específicos, adicione notas internas e acompanhe toda a atividade num tópico de conversação unificado.
Acesso baseado em função
Controle o que os agentes e clientes podem ver e fazer com funções de utilizador configuráveis e grupos de permissões.
Sistema de notificação
Mantenha os agentes e clientes informados com notificações por email acionadas por atualizações de tickets, atribuições e alterações de estado.
Por que executar Trudesk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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