O Trudesk é uma plataforma de help desk de código aberto construída com Node.js e MongoDB, concebida para manter as operações de suporte organizadas e diretas. Oferece uma interface de gestão de tickets limpa onde as equipas podem criar, atribuir, priorizar e resolver pedidos de suporte sem a complexidade das alternativas empresariais. A integração com o Elasticsearch permite uma pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets e atividades.

O autoalojamento do Trudesk no seu próprio VPS mantém todos os dados dos clientes sob o seu controlo, sem taxas por utilizador ou partilha de dados com terceiros. O primeiro visitante completa o assistente de configuração para configurar a ligação à base de dados e criar a conta de administrador, tornando a implementação inicial simples e segura.