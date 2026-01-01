Implemente o ezBookKeeping com instalação de um clique.
Gestor de finanças pessoais leve e autoalojado, com interface de utilizador (UI) otimizada para dispositivos móveis, gráficos e digitalização de recibos.
Escolha um plano VPS para ezBookKeeping
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ezBookKeeping
ezBookKeeping é uma aplicação de finanças pessoais de código aberto e leve, projetada para um registo rápido e sem atritos das despesas diárias. Construída como um único contentor com armazenamento SQLite, funciona confortavelmente em hardware mínimo – desde um Raspberry Pi a um pequeno VPS – sem a necessidade de um servidor de base de dados.
Ao contrário de ferramentas de contabilidade de dupla entrada mais pesadas, o ezBookKeeping foca-se no que a maioria dos indivíduos realmente precisa: uma interface limpa e mobile-first para registar transações rapidamente, visualizar os gastos por categoria e manter-se a par dos orçamentos pessoais. O autoalojamento mantém o seu histórico de transações totalmente privado, sem que nenhuma aplicação financeira de terceiros veja os seus dados de gastos.
Principais características de ezBookKeeping
PWA com prioridade móvel
Instale o ezBookKeeping como uma aplicação web progressiva em qualquer telemóvel para registar despesas de forma nativa, sem precisar de descarregar da loja de aplicações.
Digitalização OCR de recibos
Digitalize recibos em papel para extrair automaticamente valores de transação e comerciantes, reduzindo a introdução manual de dados.
Suporte multi-moeda
Controle as despesas em várias moedas com conversão automática da taxa de câmbio para viagens e gastos internacionais.
Gráficos e estatísticas
Visualize as tendências de despesas por categoria, conta e período de tempo com gráficos incorporados e estatísticas de resumo.
Importação de CSV e Alipay
Importe o histórico de transações de ficheiros CSV e das principais plataformas de pagamento, incluindo Alipay e WeChat Pay.
Por que executar ezBookKeeping na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.