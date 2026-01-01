ezBookKeeping é uma aplicação de finanças pessoais de código aberto e leve, projetada para um registo rápido e sem atritos das despesas diárias. Construída como um único contentor com armazenamento SQLite, funciona confortavelmente em hardware mínimo – desde um Raspberry Pi a um pequeno VPS – sem a necessidade de um servidor de base de dados.

Ao contrário de ferramentas de contabilidade de dupla entrada mais pesadas, o ezBookKeeping foca-se no que a maioria dos indivíduos realmente precisa: uma interface limpa e mobile-first para registar transações rapidamente, visualizar os gastos por categoria e manter-se a par dos orçamentos pessoais. O autoalojamento mantém o seu histórico de transações totalmente privado, sem que nenhuma aplicação financeira de terceiros veja os seus dados de gastos.