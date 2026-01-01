O Bigcapital é uma moderna plataforma de contabilidade financeira de código aberto, concebida como uma alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero e Wave. Implementa uma contabilidade de dupla entrada completa com suporte multi-moeda, registos de clientes e fornecedores, faturação e contas, controlo de inventário, lançamentos manuais e relatórios inteligentes — demonstrações financeiras, fluxo de caixa, envelhecimento de contas a receber e a pagar, e resumos fiscais — tudo gerado a partir da razão subjacente.

Alojar o Bigcapital no seu VPS mantém as faturas de clientes, transações bancárias e registos financeiros na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um serviço de contabilidade SaaS. A plataforma suporta múltiplas empresas (inquilinos) por instância com bases de dados isoladas, integra-se com Stripe e Plaid para pagamentos e feeds bancários, e expõe uma API abrangente para integrações personalizadas e relatórios.