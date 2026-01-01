Implemente o Bigcapital com instalação de um clique.
Plataforma de contabilidade financeira autoalojada com multimoeda, relatórios inteligentes e um razão geral de dupla entrada completo.
Escolha um plano VPS para Bigcapital
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bigcapital
O Bigcapital é uma moderna plataforma de contabilidade financeira de código aberto, concebida como uma alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero e Wave. Implementa uma contabilidade de dupla entrada completa com suporte multi-moeda, registos de clientes e fornecedores, faturação e contas, controlo de inventário, lançamentos manuais e relatórios inteligentes — demonstrações financeiras, fluxo de caixa, envelhecimento de contas a receber e a pagar, e resumos fiscais — tudo gerado a partir da razão subjacente.
Alojar o Bigcapital no seu VPS mantém as faturas de clientes, transações bancárias e registos financeiros na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um serviço de contabilidade SaaS. A plataforma suporta múltiplas empresas (inquilinos) por instância com bases de dados isoladas, integra-se com Stripe e Plaid para pagamentos e feeds bancários, e expõe uma API abrangente para integrações personalizadas e relatórios.
Principais características de Bigcapital
Razão de partidas dobradas
Razão geral de dupla entrada completo com plano de contas, lançamentos manuais e histórico de transações auditável que mapeia diretamente para fluxos de trabalho contabilísticos padrão.
Multimoeda
Suporte nativo a múltiplas moedas com fontes de taxa de câmbio configuráveis para faturas, contas e relatórios para clientes e fornecedores internacionais.
Faturas e contas
Faturação de clientes com acompanhamento de pagamentos, faturas de fornecedores com agendamento de pagamentos, transações recorrentes e geração de PDF através da integração Gotenberg incluída.
Relatórios inteligentes
Lucros e perdas, balanço, fluxo de caixa, análise de antiguidade de contas a receber/a pagar, resumos de IVA e relatórios financeiros personalizáveis gerados a partir do livro-razão em tempo real.
Multitenant por conceção
Cada empresa obtém a sua própria base de dados isolada, assim, uma única instância pode gerir várias empresas com uma separação rigorosa de dados.
Por que executar Bigcapital na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.