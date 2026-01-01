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Plataforma de contabilidade financeira autoalojada com multimoeda, relatórios inteligentes e um razão geral de dupla entrada completo.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Bigcapital

O Bigcapital é uma moderna plataforma de contabilidade financeira de código aberto, concebida como uma alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero e Wave. Implementa uma contabilidade de dupla entrada completa com suporte multi-moeda, registos de clientes e fornecedores, faturação e contas, controlo de inventário, lançamentos manuais e relatórios inteligentes — demonstrações financeiras, fluxo de caixa, envelhecimento de contas a receber e a pagar, e resumos fiscais — tudo gerado a partir da razão subjacente.

Alojar o Bigcapital no seu VPS mantém as faturas de clientes, transações bancárias e registos financeiros na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um serviço de contabilidade SaaS. A plataforma suporta múltiplas empresas (inquilinos) por instância com bases de dados isoladas, integra-se com Stripe e Plaid para pagamentos e feeds bancários, e expõe uma API abrangente para integrações personalizadas e relatórios.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Bigcapital

Razão de partidas dobradas

Razão geral de dupla entrada completo com plano de contas, lançamentos manuais e histórico de transações auditável que mapeia diretamente para fluxos de trabalho contabilísticos padrão.

Multimoeda

Suporte nativo a múltiplas moedas com fontes de taxa de câmbio configuráveis para faturas, contas e relatórios para clientes e fornecedores internacionais.

Faturas e contas

Faturação de clientes com acompanhamento de pagamentos, faturas de fornecedores com agendamento de pagamentos, transações recorrentes e geração de PDF através da integração Gotenberg incluída.

Relatórios inteligentes

Lucros e perdas, balanço, fluxo de caixa, análise de antiguidade de contas a receber/a pagar, resumos de IVA e relatórios financeiros personalizáveis gerados a partir do livro-razão em tempo real.

Multitenant por conceção

Cada empresa obtém a sua própria base de dados isolada, assim, uma única instância pode gerir várias empresas com uma separação rigorosa de dados.

Por que executar Bigcapital na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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