Implemente Budge com instalação de um clique.
Aplicação de finanças pessoais autoalojada para controlo de despesas privadas, orçamentação e gestão de objetivos financeiros.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Budge
Budge é uma aplicação de orçamentação de finanças pessoais que ajuda indivíduos e famílias a controlar despesas, a monitorizar padrões de gastos e a trabalhar para atingir objetivos financeiros através de uma interface web acessível. Suporta múltiplos tipos de conta, categorias de gastos personalizadas e gestão de transações recorrentes, dando aos utilizadores uma imagem completa da sua saúde financeira sem depender de serviços financeiros baseados na nuvem.
O autoalojamento do Budge no seu próprio VPS garante que os detalhes bancários, o histórico de gastos e os objetivos financeiros permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura – nunca partilhados com plataformas de terceiros ou usados para perfis de publicidade. O armazenamento persistente preserva anos de histórico financeiro, acessível a partir de qualquer dispositivo através de uma interface de navegador responsiva.
Principais características de Budge
Controlo de Despesas
Registe e categorize transações em vários tipos de conta – conta à ordem, poupança, cartões de crédito e dinheiro – para manter registos financeiros precisos.
Monitorização do Orçamento
Defina limites de gastos por categoria e acompanhe o progresso em tempo real para que saiba imediatamente quando um orçamento corre o risco de ser excedido.
Relatórios de Despesas Visuais
Gráficos e painéis de controlo revelam os padrões de gastos e o desempenho do orçamento num relance, facilitando a identificação de para onde o dinheiro está a ser gasto todos os meses.
Rastreamento de objetivos
Defina metas de poupança ou de redução de dívida e monitorize o progresso ao longo do tempo, transformando objetivos financeiros abstratos em marcos mensuráveis.
Design com prioridade na privacidade
Todos os dados financeiros são armazenados localmente no seu VPS, sem partilha externa, mantendo as informações sensíveis longe de redes de publicidade e corretores de dados.
Por que executar Budge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.