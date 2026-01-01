Budge é uma aplicação de orçamentação de finanças pessoais que ajuda indivíduos e famílias a controlar despesas, a monitorizar padrões de gastos e a trabalhar para atingir objetivos financeiros através de uma interface web acessível. Suporta múltiplos tipos de conta, categorias de gastos personalizadas e gestão de transações recorrentes, dando aos utilizadores uma imagem completa da sua saúde financeira sem depender de serviços financeiros baseados na nuvem.

O autoalojamento do Budge no seu próprio VPS garante que os detalhes bancários, o histórico de gastos e os objetivos financeiros permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura – nunca partilhados com plataformas de terceiros ou usados para perfis de publicidade. O armazenamento persistente preserva anos de histórico financeiro, acessível a partir de qualquer dispositivo através de uma interface de navegador responsiva.