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Aplicação de finanças pessoais autoalojada para controlo de despesas privadas, orçamentação e gestão de objetivos financeiros.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Budge

Budge é uma aplicação de orçamentação de finanças pessoais que ajuda indivíduos e famílias a controlar despesas, a monitorizar padrões de gastos e a trabalhar para atingir objetivos financeiros através de uma interface web acessível. Suporta múltiplos tipos de conta, categorias de gastos personalizadas e gestão de transações recorrentes, dando aos utilizadores uma imagem completa da sua saúde financeira sem depender de serviços financeiros baseados na nuvem.

O autoalojamento do Budge no seu próprio VPS garante que os detalhes bancários, o histórico de gastos e os objetivos financeiros permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura – nunca partilhados com plataformas de terceiros ou usados para perfis de publicidade. O armazenamento persistente preserva anos de histórico financeiro, acessível a partir de qualquer dispositivo através de uma interface de navegador responsiva.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Budge

Controlo de Despesas

Registe e categorize transações em vários tipos de conta – conta à ordem, poupança, cartões de crédito e dinheiro – para manter registos financeiros precisos.

Monitorização do Orçamento

Defina limites de gastos por categoria e acompanhe o progresso em tempo real para que saiba imediatamente quando um orçamento corre o risco de ser excedido.

Relatórios de Despesas Visuais

Gráficos e painéis de controlo revelam os padrões de gastos e o desempenho do orçamento num relance, facilitando a identificação de para onde o dinheiro está a ser gasto todos os meses.

Rastreamento de objetivos

Defina metas de poupança ou de redução de dívida e monitorize o progresso ao longo do tempo, transformando objetivos financeiros abstratos em marcos mensuráveis.

Design com prioridade na privacidade

Todos os dados financeiros são armazenados localmente no seu VPS, sem partilha externa, mantendo as informações sensíveis longe de redes de publicidade e corretores de dados.

Por que executar Budge na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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