O Actual Budget é uma aplicação de finanças pessoais rápida e local-first, construída em torno da metodologia de orçamentação por envelopes — onde cada dólar que ganha é atribuído a uma categoria específica antes de o gastar. Originalmente um produto comercial, foi de código aberto pelo seu criador e é agora mantido por uma comunidade ativa, tornando-o uma das alternativas gratuitas mais capazes ao YNAB.

Como o Actual Budget utiliza uma arquitetura local-first, os seus dados financeiros permanecem na infraestrutura que controla, em vez de numa cloud de terceiros. A sincronização multi-dispositivo ainda funciona através do seu servidor auto-hospedado, e a encriptação opcional de ponta a ponta protege os dados em trânsito. As ligações bancárias via SimpleFIN (EUA/Canadá) e GoCardless (UE/Reino Unido) importam as transações automaticamente, enquanto o suporte de importação para YNAB torna a migração simples.