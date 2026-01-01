Implemente Actual Budget em instalação com um clique.
Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade que utiliza o orçamento por envelopes para dar um propósito a cada dólar.
Escolha um plano VPS para Actual Budget
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Actual Budget
O Actual Budget é uma aplicação de finanças pessoais rápida e local-first, construída em torno da metodologia de orçamentação por envelopes — onde cada dólar que ganha é atribuído a uma categoria específica antes de o gastar. Originalmente um produto comercial, foi de código aberto pelo seu criador e é agora mantido por uma comunidade ativa, tornando-o uma das alternativas gratuitas mais capazes ao YNAB.
Como o Actual Budget utiliza uma arquitetura local-first, os seus dados financeiros permanecem na infraestrutura que controla, em vez de numa cloud de terceiros. A sincronização multi-dispositivo ainda funciona através do seu servidor auto-hospedado, e a encriptação opcional de ponta a ponta protege os dados em trânsito. As ligações bancárias via SimpleFIN (EUA/Canadá) e GoCardless (UE/Reino Unido) importam as transações automaticamente, enquanto o suporte de importação para YNAB torna a migração simples.
Principais características de Actual Budget
Orçamento por envelopes
Aloca cada dólar a uma categoria específica antes de gastar, dando-lhe um plano claro baseado no rendimento real em vez de estimativas aproximadas.
Propriedade dos dados com primazia local
Os seus dados financeiros são armazenados no seu próprio servidor, não numa nuvem comercial – protegendo os detalhes sensíveis da conta de violações de terceiros ou alterações nas políticas do fornecedor.
Sincronização para vários dispositivos
Sincronize orçamentos entre telemóveis, tablets e computadores através do seu servidor autoalojado para que cada membro do agregado familiar veja os mesmos valores atualizados.
Integração de conta bancária
Ligue-se a contas bancárias reais através do SimpleFIN (EUA/Canadá) ou GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transações automaticamente, reduzindo a introdução manual de dados.
Relatórios financeiros detalhados
Relatórios integrados para o património líquido, fluxo de caixa e tendências de gastos dão-lhe a visibilidade para tomar decisões financeiras informadas sem uma folha de cálculo separada.
Por que executar Actual Budget na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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