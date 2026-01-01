Plataforma de modelagem e documentação de infraestrutura de rede de código aberto para endereços IP, racks e circuitos.
Escolha um plano VPS para NetBox
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NetBox
O NetBox é a plataforma de código aberto líder para modelar e documentar infraestruturas de rede. Originalmente desenvolvido pela DigitalOcean, fornece uma fonte de verdade abrangente para gestão de endereços IP (IPAM), gestão de infraestrutura de centro de dados (DCIM), circuitos, ligações e recursos de virtualização. Os engenheiros de rede utilizam o NetBox para monitorizar cada dispositivo, cabo, endereço IP e VLAN em toda a sua infraestrutura.
O autoalojamento do NetBox no seu VPS mantém toda a documentação de rede privada e acessível à sua equipa de operações. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados, Redis para cache e tarefas em segundo plano, e um processo de worker dedicado para execução fiável de tarefas. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais configuradas durante a implementação.
Principais características de NetBox
Gestão de endereços IP
Monitorize prefixos IP, endereços, intervalos e VLANs com organização hierárquica e monitorização da utilização.
Inventário de dispositivos
Modele dispositivos de rede, tipos de dispositivos, fabricantes e plataformas com diagramas de elevação de rack e rastreios de cabos.
Rastreamento de circuito
Documente circuitos WAN, fornecedores e ligações com mapeamento de terminação A/Z e detalhes de contrato.
APIs REST e GraphQL
APIs REST e GraphQL completas permitem a automação, a integração com ferramentas de monitorização e a gestão programática da infraestrutura.
Campos personalizados
Estenda qualquer tipo de objeto com campos personalizados, etiquetas e regras de validação para se adequar às necessidades de documentação específicas da sua organização.
Registo de alterações
Registo de auditoria completo de cada alteração aos registos de infraestrutura com atribuição de utilizador e carimbos de data/hora.
Por que executar NetBox na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tudo-em-um com interface de utilizador web, editor ACL e monitorização em tempo real