O NetBox é a plataforma de código aberto líder para modelar e documentar infraestruturas de rede. Originalmente desenvolvido pela DigitalOcean, fornece uma fonte de verdade abrangente para gestão de endereços IP (IPAM), gestão de infraestrutura de centro de dados (DCIM), circuitos, ligações e recursos de virtualização. Os engenheiros de rede utilizam o NetBox para monitorizar cada dispositivo, cabo, endereço IP e VLAN em toda a sua infraestrutura.

O autoalojamento do NetBox no seu VPS mantém toda a documentação de rede privada e acessível à sua equipa de operações. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados, Redis para cache e tarefas em segundo plano, e um processo de worker dedicado para execução fiável de tarefas. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais configuradas durante a implementação.