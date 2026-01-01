Implemente Langfuse com instalação de um clique.
Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para rastreamento, avaliação e melhoria de aplicações de IA em produção.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Langfuse
Langfuse é uma plataforma de engenharia de LLM de código aberto que oferece às equipas visibilidade completa sobre as suas aplicações de IA. Captura rastreios detalhados de cada chamada de LLM, operação de recuperação e ação de agente, tornando simples depurar falhas, medir a latência e compreender os custos em toda a sua pipeline de IA. Com integrações para LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDKs diretos para Python e TypeScript, o Langfuse funciona com praticamente todas as frameworks de IA e fornecedores de modelos.
O autoalojamento do Langfuse mantém todos os seus dados de aplicação — prompts, entradas de modelo, saídas e resultados de avaliação — em infraestrutura que controla. Isso é importante quando as suas aplicações de IA lidam com documentos sensíveis, dados de clientes ou lógica de negócio proprietária que não pode sair do seu ambiente.
Principais características de Langfuse
Rastreamento Distribuído
Capture a árvore de execução completa de cada chamada de LLM, utilização de ferramentas, recuperação e passo do agente para identificar falhas e gargalos de latência.
Gestão de Prompts
Gerir versões e colaborar em prompts num só local, com cache do lado do servidor para minimizar a latência do modelo em todas as implementações.
Pipelines de avaliação
Classificar respostas usando LLM como juiz, feedback do utilizador ou rotulagem manual para medir e melhorar sistematicamente a qualidade da saída.
Gestão de Conjuntos de Dados
Crie conjuntos de testes e benchmarks a partir de rastreios de produção para validar alterações antes de implementar prompts ou modelos atualizados.
Ambiente de Testes de LLM
Teste e compare interativamente configurações de prompt contra qualquer modelo suportado sem tocar no código da aplicação.
Framework Integrações
Integrações nativas com LangChain, LlamaIndex, Haystack e mais de 100 LLMs via LiteLLM para instrumentação de fácil integração.
Por que executar Langfuse na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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