Langfuse é uma plataforma de engenharia de LLM de código aberto que oferece às equipas visibilidade completa sobre as suas aplicações de IA. Captura rastreios detalhados de cada chamada de LLM, operação de recuperação e ação de agente, tornando simples depurar falhas, medir a latência e compreender os custos em toda a sua pipeline de IA. Com integrações para LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDKs diretos para Python e TypeScript, o Langfuse funciona com praticamente todas as frameworks de IA e fornecedores de modelos.

O autoalojamento do Langfuse mantém todos os seus dados de aplicação — prompts, entradas de modelo, saídas e resultados de avaliação — em infraestrutura que controla. Isso é importante quando as suas aplicações de IA lidam com documentos sensíveis, dados de clientes ou lógica de negócio proprietária que não pode sair do seu ambiente.