Implemente Imaginary com instalação de um clique.
Microsserviço HTTP rápido e escalável para processamento de imagem de alto desempenho, alimentado por libvips.
Escolha um plano VPS para Imaginary
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Imaginary
Imaginary é um microsserviço HTTP de código aberto escrito em Go que executa operações de processamento de imagem de alto desempenho, como redimensionar, cortar, rodar, marca d'água, conversão de formato e corte inteligente. Com o apoio do libvips, processa imagens várias vezes mais rápido do que o ImageMagick ou o GraphicsMagick, utilizando significativamente menos memória.
O autoalojamento do Imaginary no seu VPS oferece-lhe um serviço de processamento de imagem privado e de baixa latência para os seus próprios websites, aplicações móveis e pipelines, sem taxas por pedido e sem exposição de dados a terceiros. Está pronto para integrar através de uma API HTTP simples e suporta autorização por chave API, assinatura de URL, limitação de taxa (throttling) e CORS para uma exposição pública segura.
Principais características de Imaginary
Desempenho do libvips
Processe imagens JPEG, PNG, WEBP, HEIF e TIFF até 8x mais rápido do que o ImageMagick, com um baixo consumo de memória.
Operações de imagem ricas
Redimensionar, cortar, corte inteligente, rodar, ampliar, aplicar marca d'água, desfocar e converter formatos através de um único endpoint HTTP por operação.
Transformações de pipeline
Encadeie múltiplas transformações de imagem independentes num único pedido HTTP para renderizar derivados sem viagens de ida e volta adicionais.
Chave de API e assinatura de URL
Proteja o serviço com autorização por chave API e assinaturas HMAC de URL para evitar abusos quando exposto a clientes públicos.
Limitação de concorrência
A limitação HTTP integrada restringe os pedidos simultâneos por segundo para manter o serviço responsivo sob tráfego intenso.
Fontes URL remotas
Obtenha e processe imagens diretamente de fontes HTTP remotas ou de um diretório local montado utilizando parâmetros de consulta.
Por que executar Imaginary na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.