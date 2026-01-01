Imaginary é um microsserviço HTTP de código aberto escrito em Go que executa operações de processamento de imagem de alto desempenho, como redimensionar, cortar, rodar, marca d'água, conversão de formato e corte inteligente. Com o apoio do libvips, processa imagens várias vezes mais rápido do que o ImageMagick ou o GraphicsMagick, utilizando significativamente menos memória.

O autoalojamento do Imaginary no seu VPS oferece-lhe um serviço de processamento de imagem privado e de baixa latência para os seus próprios websites, aplicações móveis e pipelines, sem taxas por pedido e sem exposição de dados a terceiros. Está pronto para integrar através de uma API HTTP simples e suporta autorização por chave API, assinatura de URL, limitação de taxa (throttling) e CORS para uma exposição pública segura.