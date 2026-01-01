Haven é uma aplicação de blog pessoal de código aberto, construída em Ruby on Rails para escritores que desejam um espaço privado para partilhar com amigos e família, em vez da internet pública. Não há auto-registo, anúncios, rastreadores ou feed algorítmico — apenas as pessoas para quem cria contas podem ler as suas publicações.

O auto-alojamento do Haven no seu próprio VPS mantém as suas entradas de diário, fotos e lista de subscritores inteiramente sob o seu controlo, com um editor markdown, leitor RSS integrado e redução de escala de imagem otimizada para leitura com baixa largura de banda.