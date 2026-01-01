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Plataforma de blogue privada autoalojada para diários pessoais, atualizações familiares e escrita partilhada apenas com as pessoas que convidar.

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KVM 2
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Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 4
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4 núcleos de vCPU
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KVM 8
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32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Haven

Haven é uma aplicação de blog pessoal de código aberto, construída em Ruby on Rails para escritores que desejam um espaço privado para partilhar com amigos e família, em vez da internet pública. Não há auto-registo, anúncios, rastreadores ou feed algorítmico — apenas as pessoas para quem cria contas podem ler as suas publicações.

O auto-alojamento do Haven no seu próprio VPS mantém as suas entradas de diário, fotos e lista de subscritores inteiramente sob o seu controlo, com um editor markdown, leitor RSS integrado e redução de escala de imagem otimizada para leitura com baixa largura de banda.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de Haven

Privado de raiz

Sem auto-registo significa que apenas leitores convidados podem ver as suas publicações, fotos e comentários – ideal para blogs de família e diários pessoais.

Editor de Markdown

Escreva publicações em markdown com pré-visualização em tempo real, imagens incorporadas, vídeo e áudio renderizados diretamente no editor.

Leitor de RSS integrado

Siga outros blogs da Haven e feeds públicos a partir do seu próprio painel de controlo, sem um leitor de feeds separado.

Feeds RSS Privados

Cada leitor convidado recebe um URL RSS pessoal autenticado para que possa subscrever em qualquer leitor de feeds sem expor o seu blog publicamente.

Eficiente em largura de banda

As imagens carregadas são automaticamente redimensionadas e a interface é fornecida sem frameworks JavaScript, para que as páginas permaneçam rápidas em redes lentas.

Tematização personalizável

Injete CSS e fontes personalizadas diretamente do painel de administração para corresponder ao seu estilo pessoal sem fazer um fork da base de código.

Por que executar Haven na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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