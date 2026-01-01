Implemente Haven com instalação de um clique.
Plataforma de blogue privada autoalojada para diários pessoais, atualizações familiares e escrita partilhada apenas com as pessoas que convidar.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Haven
Haven é uma aplicação de blog pessoal de código aberto, construída em Ruby on Rails para escritores que desejam um espaço privado para partilhar com amigos e família, em vez da internet pública. Não há auto-registo, anúncios, rastreadores ou feed algorítmico — apenas as pessoas para quem cria contas podem ler as suas publicações.
O auto-alojamento do Haven no seu próprio VPS mantém as suas entradas de diário, fotos e lista de subscritores inteiramente sob o seu controlo, com um editor markdown, leitor RSS integrado e redução de escala de imagem otimizada para leitura com baixa largura de banda.
Principais características de Haven
Privado de raiz
Sem auto-registo significa que apenas leitores convidados podem ver as suas publicações, fotos e comentários – ideal para blogs de família e diários pessoais.
Editor de Markdown
Escreva publicações em markdown com pré-visualização em tempo real, imagens incorporadas, vídeo e áudio renderizados diretamente no editor.
Leitor de RSS integrado
Siga outros blogs da Haven e feeds públicos a partir do seu próprio painel de controlo, sem um leitor de feeds separado.
Feeds RSS Privados
Cada leitor convidado recebe um URL RSS pessoal autenticado para que possa subscrever em qualquer leitor de feeds sem expor o seu blog publicamente.
Eficiente em largura de banda
As imagens carregadas são automaticamente redimensionadas e a interface é fornecida sem frameworks JavaScript, para que as páginas permaneçam rápidas em redes lentas.
Tematização personalizável
Injete CSS e fontes personalizadas diretamente do painel de administração para corresponder ao seu estilo pessoal sem fazer um fork da base de código.
Por que executar Haven na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.