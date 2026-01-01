Implemente InfluxDB 2 com instalação de um clique.
Plataforma unificada de séries temporais que combina base de dados, visualização, alertas e processamento de dados numa única aplicação.
Escolha um plano VPS para InfluxDB 2
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com InfluxDB 2
O InfluxDB 2 é uma plataforma de séries temporais construída especificamente para lidar com ingestão, armazenamento, consulta, visualização e alertas numa única aplicação. Construído sobre o motor de armazenamento TSM com a linguagem de consulta Flux, oferece ingestão de dados de alto débito e compressão eficiente, juntamente com uma interface web moderna – eliminando a necessidade de integrar ferramentas separadas como Grafana ou Kapacitor para fluxos de trabalho de observabilidade básicos.
Autoalojar o InfluxDB 2 no seu próprio VPS remove os preços por ponto de dados e os custos de saída de dados comuns em ofertas de cloud geridas. Obtém custos previsíveis para frotas de dispositivos IoT, monitorização de infraestruturas e pipelines de dados financeiros, independentemente do volume de ingestão, com armazenamento persistente para anos de telemetria histórica.
Principais características de InfluxDB 2
Linguagem de Consulta Flux
Flux é uma linguagem de script funcional criada especificamente para dados de séries temporais, permitindo transformações, agregações e junções de múltiplas fontes numa única consulta.
UI Web Integrada
A interface incorporada inclui um construtor de consultas visual, um editor de painéis e um explorador de dados, pelo que não é necessária nenhuma ferramenta de visualização externa para começar.
Alertas integrados
Configure as verificações de limite e deadman diretamente no InfluxDB 2 com pontos de extremidade de notificação para Slack, PagerDuty, webhooks HTTP e muito mais.
Motor de Tarefas
Agende scripts Flux para downsampling, transformações ETL e agregação de dados sem cron jobs externos ou serviços de pipeline separados.
Controlo de Acesso Baseado em Tokens
Tokens de leitura/escrita granulares com escopo para buckets específicos permitem um controlo de acesso granular para várias equipas e aplicações que partilham uma instância.
Por que executar InfluxDB 2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.