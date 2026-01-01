O InfluxDB 2 é uma plataforma de séries temporais construída especificamente para lidar com ingestão, armazenamento, consulta, visualização e alertas numa única aplicação. Construído sobre o motor de armazenamento TSM com a linguagem de consulta Flux, oferece ingestão de dados de alto débito e compressão eficiente, juntamente com uma interface web moderna – eliminando a necessidade de integrar ferramentas separadas como Grafana ou Kapacitor para fluxos de trabalho de observabilidade básicos.

Autoalojar o InfluxDB 2 no seu próprio VPS remove os preços por ponto de dados e os custos de saída de dados comuns em ofertas de cloud geridas. Obtém custos previsíveis para frotas de dispositivos IoT, monitorização de infraestruturas e pipelines de dados financeiros, independentemente do volume de ingestão, com armazenamento persistente para anos de telemetria histórica.