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Base de dados de documentos multi-primária com uma API HTTP/JSON intuitiva, concebida para fiabilidade e replicação offline-first.

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache CouchDB

O Apache CouchDB é uma base de dados de documentos NoSQL de código aberto que armazena dados como documentos JSON e expõe cada operação através de uma API HTTP/REST limpa. Ao contrário da maioria das bases de dados, o CouchDB é multi-primário por conceção — cada nó aceita leituras e escritas, e as alterações fluem entre os nós (e até mesmo clientes de navegador) através de replicação incremental que sobrevive a partições de rede e conectividade intermitente.

Alojar o CouchDB no seu próprio VPS oferece-lhe uma base de dados de nível de produção para aplicações móveis offline-first, implementações de edge e serviços web resilientes, sem preços por documento ou limites geridos pelo fornecedor. A consola web Fauxton incluída fornece acesso administrativo completo para consultas, configuração de replicação, gestão de utilizadores e edição de documentos de design.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache CouchDB

Replicação Multi-Primária

Cada nó aceita escritas e sincroniza as alterações incrementalmente — perfeito para clusters ativo-ativo, nós de borda e sincronização móvel com PouchDB ou Couchbase Lite.

API HTTP/JSON

Cada operação é um pedido HTTP padrão que devolve JSON, tornando o CouchDB utilizável a partir de qualquer linguagem ou ambiente de execução sem um driver nativo.

Fauxton Admin UI

Painel de controlo baseado no navegador para navegar em bases de dados, executar consultas Mango, editar documentos de design e configurar a replicação.

Linguagem de Consulta Mango

Sintaxe de consulta JSON estilo MongoDB com seletores e índices declarativos — não é necessário escrever vistas JavaScript para pesquisas comuns.

Design apenas de falha

O armazenamento em árvore B apenas de adição significa que o CouchDB sobrevive a uma perda de energia súbita sem corrupção e recupera instantaneamente ao reiniciar.

Por que executar Apache CouchDB na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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