Implemente Apache CouchDB com instalação de um clique.
Base de dados de documentos multi-primária com uma API HTTP/JSON intuitiva, concebida para fiabilidade e replicação offline-first.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache CouchDB
O Apache CouchDB é uma base de dados de documentos NoSQL de código aberto que armazena dados como documentos JSON e expõe cada operação através de uma API HTTP/REST limpa. Ao contrário da maioria das bases de dados, o CouchDB é multi-primário por conceção — cada nó aceita leituras e escritas, e as alterações fluem entre os nós (e até mesmo clientes de navegador) através de replicação incremental que sobrevive a partições de rede e conectividade intermitente.
Alojar o CouchDB no seu próprio VPS oferece-lhe uma base de dados de nível de produção para aplicações móveis offline-first, implementações de edge e serviços web resilientes, sem preços por documento ou limites geridos pelo fornecedor. A consola web Fauxton incluída fornece acesso administrativo completo para consultas, configuração de replicação, gestão de utilizadores e edição de documentos de design.
Principais características de Apache CouchDB
Replicação Multi-Primária
Cada nó aceita escritas e sincroniza as alterações incrementalmente — perfeito para clusters ativo-ativo, nós de borda e sincronização móvel com PouchDB ou Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Cada operação é um pedido HTTP padrão que devolve JSON, tornando o CouchDB utilizável a partir de qualquer linguagem ou ambiente de execução sem um driver nativo.
Fauxton Admin UI
Painel de controlo baseado no navegador para navegar em bases de dados, executar consultas Mango, editar documentos de design e configurar a replicação.
Linguagem de Consulta Mango
Sintaxe de consulta JSON estilo MongoDB com seletores e índices declarativos — não é necessário escrever vistas JavaScript para pesquisas comuns.
Design apenas de falha
O armazenamento em árvore B apenas de adição significa que o CouchDB sobrevive a uma perda de energia súbita sem corrupção e recupera instantaneamente ao reiniciar.
Por que executar Apache CouchDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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