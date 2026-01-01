O Apache CouchDB é uma base de dados de documentos NoSQL de código aberto que armazena dados como documentos JSON e expõe cada operação através de uma API HTTP/REST limpa. Ao contrário da maioria das bases de dados, o CouchDB é multi-primário por conceção — cada nó aceita leituras e escritas, e as alterações fluem entre os nós (e até mesmo clientes de navegador) através de replicação incremental que sobrevive a partições de rede e conectividade intermitente.

Alojar o CouchDB no seu próprio VPS oferece-lhe uma base de dados de nível de produção para aplicações móveis offline-first, implementações de edge e serviços web resilientes, sem preços por documento ou limites geridos pelo fornecedor. A consola web Fauxton incluída fornece acesso administrativo completo para consultas, configuração de replicação, gestão de utilizadores e edição de documentos de design.