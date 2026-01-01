Apache Doris é uma base de dados analítica MPP moderna e em tempo real, utilizada por milhares de organizações, incluindo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, para alimentar dashboards, análises ad-hoc e análises voltadas para o cliente em centenas de terabytes de dados. O seu motor de execução vetorizado, armazenamento colunar e otimizador baseado em custos oferecem SQL em menos de um segundo em milhares de milhões de linhas, mantendo-se compatível com o protocolo MySQL para que as ferramentas e drivers de BI existentes se conectem sem alterações.

Alojando o Doris no seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e os pipelines de ingestão sob controlo direto, sem faturação por consulta ou dependência de fornecedor. O frontend incluído oferece uma consola web integrada para o estado do cluster, perfil de consulta e exploração SQL.