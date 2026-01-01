Implemente o Apache Doris com instalação de um clique.
Base de dados analítica MPP de alto desempenho para relatórios em tempo real, SQL ad-hoc e armazenamento de dados unificado à escala de petabytes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Doris
Apache Doris é uma base de dados analítica MPP moderna e em tempo real, utilizada por milhares de organizações, incluindo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, para alimentar dashboards, análises ad-hoc e análises voltadas para o cliente em centenas de terabytes de dados. O seu motor de execução vetorizado, armazenamento colunar e otimizador baseado em custos oferecem SQL em menos de um segundo em milhares de milhões de linhas, mantendo-se compatível com o protocolo MySQL para que as ferramentas e drivers de BI existentes se conectem sem alterações.
Alojando o Doris no seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e os pipelines de ingestão sob controlo direto, sem faturação por consulta ou dependência de fornecedor. O frontend incluído oferece uma consola web integrada para o estado do cluster, perfil de consulta e exploração SQL.
Principais características de Apache Doris
SQL compatível com MySQL
Suporta o protocolo de rede MySQL para que JDBC, ODBC, ferramentas de BI e dashboards existentes se conectem a Doris sem alterações no código.
Motor MPP vetorizado
O armazenamento colunar com execução vetorizada e um otimizador baseado em custos devolve SQL em menos de um segundo através de milhares de milhões de linhas.
Ingestão em tempo real
Stream Load, Routine Load do Kafka e conectores Flink/Spark enviam dados recentes para tabelas consultáveis em segundos.
Consultas lakehouse federadas
Multi-Catálogo lê diretamente de fontes Hive, Iceberg, Hudi, Paimon e JDBC para que possa consultar dados do lago sem os copiar.
Consola web integrada
O frontend inclui uma interface de utilizador para navegador para o estado do cluster, execução de SQL, inspeção de perfis de consulta e gestão de utilizadores e funções.
Por que executar Apache Doris na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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