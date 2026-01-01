Implemente Apache Amoro com instalação de um clique.
Serviço de gestão de lakehouse de código aberto para tabelas Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Amoro
O Apache Amoro é um projeto Apache em incubação que adiciona uma camada de autogestão sobre formatos open lakehouse, fornecendo um painel web unificado para catálogos, tabelas e otimização contínua. Integra-se com Flink, Spark e Trino para que as equipas de plataforma possam centralizar a manutenção de tabelas, compactação de ficheiros, expiração de snapshots e políticas de retenção de dados em múltiplos formatos de tabela a partir de um único local.
O autoalojamento do Amoro mantém os metadados do catálogo, estatísticas da tabela e atividade do otimizador na infraestrutura que controla, livre de taxas SaaS por tabela. A UI web incluída exibe os tamanhos das tabelas, o progresso da otimização, o histórico de snapshots e o acesso ao terminal SQL, dando às equipas de plataforma de dados uma consola operacional que não existe em implementações puras de Iceberg ou Paimon.
Principais características de Apache Amoro
Painel de controlo de lakehouse unificado
Navegue por catálogos, esquemas, tabelas, snapshots e partições em formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon a partir de uma única interface web, sem escrever SQL.
Motor auto-otimizável
Compacta continuamente ficheiros pequenos, funde eliminações e reescreve manifestos em segundo plano para que as tabelas de streaming e CDC se mantenham rápidas para consulta, sem trabalhos de manutenção manual.
Catálogo multiformato
Registar catálogos Amoro internos ou ligar-se a Hive Metastore, AWS Glue, REST e catálogos Hadoop existentes e gerir todos os formatos de tabela suportados a partir de um único plano de controlo.
Contentores de otimizador conectáveis
Execute tarefas de otimização num contentor local pronto a usar ou escale para contentores de otimização externos Flink, Spark ou Kubernetes à medida que os volumes de dados aumentam.
Terminal SQL integrado
Consultar e inspecionar tabelas diretamente a partir do painel de controlo utilizando o terminal Spark local incorporado, ou ligar o Kyuubi para acesso SQL partilhado de nível de produção.
Por que executar Apache Amoro na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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