O Apache Amoro é um projeto Apache em incubação que adiciona uma camada de autogestão sobre formatos open lakehouse, fornecendo um painel web unificado para catálogos, tabelas e otimização contínua. Integra-se com Flink, Spark e Trino para que as equipas de plataforma possam centralizar a manutenção de tabelas, compactação de ficheiros, expiração de snapshots e políticas de retenção de dados em múltiplos formatos de tabela a partir de um único local.

O autoalojamento do Amoro mantém os metadados do catálogo, estatísticas da tabela e atividade do otimizador na infraestrutura que controla, livre de taxas SaaS por tabela. A UI web incluída exibe os tamanhos das tabelas, o progresso da otimização, o histórico de snapshots e o acesso ao terminal SQL, dando às equipas de plataforma de dados uma consola operacional que não existe em implementações puras de Iceberg ou Paimon.