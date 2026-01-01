Até 69% de desconto para PostgreSQL

Deploy PostgreSQL in one click installation.

The world's most advanced open-source relational database — trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
Deploy PostgreSQL in one click installation.

Escolha um plano VPS para PostgreSQL

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
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Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
65% de desconto
KVM 2
21,99
7,79/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
65% de desconto
KVM 2
21,99
7,79/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com PostgreSQL

PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions — giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.

Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.

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O que pode criar com {name}

Principais características de PostgreSQL

ACID Compliance

Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.

JSON & Hybrid Schemas

Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.

Advanced Indexing

B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern — from simple lookups to full-text search and geospatial queries.

Rich Extension Ecosystem

PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.

Streaming Replication

Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.

Por que executar PostgreSQL na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

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Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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