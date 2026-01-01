Implemente o JobOps com uma instalação de um clique.
Pipeline de procura de emprego autoalojado que pesquisa plataformas, personaliza currículos, avalia a adequação e acompanha cada candidatura a partir de um único painel de controlo.
Escolha um plano VPS para JobOps
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com JobOps
O JobOps aplica os princípios de DevOps à procura de emprego. Pesquisa no LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna e mais de 10 outros sites de emprego a partir de um único ecrã, classifica cada resultado em relação ao seu perfil, gera um CV adaptado à função e monitoriza cada candidatura num só local. Deliberadamente, não se candidata automaticamente — os recrutadores conseguem detetar candidaturas automatizadas, por isso o JobOps oferece-lhe a velocidade sem sacrificar a qualidade.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o seu CV, histórico de pesquisa, tokens de rastreamento do Gmail e chaves de fornecedores de IA sob o seu controlo total, em vez de estarem num SaaS de terceiros. O pipeline armazena todos os dados localmente em SQLite, juntamente com os PDFs gerados, para que o registo completo de cada pesquisa e candidatura permaneça na infraestrutura que possui.
Principais características de JobOps
Pesquisa multi-quadro
Coletar dados de mais de 10 plataformas de emprego, incluindo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe e Seek, a partir de uma única interface de pesquisa.
Pontuação de adequação de IA
Classifique cada vaga de 0 a 100 em relação ao seu perfil para que se foque apenas nas vagas às quais vale a pena candidatar-se, em vez de triar centenas manualmente.
Geração de currículo personalizado
Reescreva o seu currículo para cada função automaticamente, exporte para um PDF refinado localmente ou através de uma integração com o Reactive Resume.
Caixa de entrada de rastreamento do Gmail
Ligue o Gmail e detete automaticamente convites para entrevistas, ofertas e recusas para atualizar o estado da candidatura sem folhas de cálculo.
Traga a sua própria IA
Conecte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, como Ollama ou LM Studio.
Verificações de patrocínio de visto
Verifique o estado de patrocínio de visto do Reino Unido nas listagens e mostre apenas as funções que correspondam aos seus requisitos de autorização de trabalho.
Por que executar JobOps na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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