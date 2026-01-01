O JobOps aplica os princípios de DevOps à procura de emprego. Pesquisa no LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna e mais de 10 outros sites de emprego a partir de um único ecrã, classifica cada resultado em relação ao seu perfil, gera um CV adaptado à função e monitoriza cada candidatura num só local. Deliberadamente, não se candidata automaticamente — os recrutadores conseguem detetar candidaturas automatizadas, por isso o JobOps oferece-lhe a velocidade sem sacrificar a qualidade.

O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o seu CV, histórico de pesquisa, tokens de rastreamento do Gmail e chaves de fornecedores de IA sob o seu controlo total, em vez de estarem num SaaS de terceiros. O pipeline armazena todos os dados localmente em SQLite, juntamente com os PDFs gerados, para que o registo completo de cada pesquisa e candidatura permaneça na infraestrutura que possui.