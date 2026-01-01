Instalação do M3DB com um clique.
Base de dados distribuída de séries temporais e backend de armazenamento remoto Prometheus construído na Uber para métricas em escala planetária.
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O que pode criar com M3DB
M3DB é uma base de dados de séries temporais distribuída de código aberto, originalmente desenvolvida na Uber para ingerir, armazenar e consultar milhares de milhões de métricas por segundo em milhares de hosts. Combina um coordenador incorporado com suporte etcd com um motor TSDB de alta compressão especificamente concebido para cargas de trabalho de monitorização, e expõe uma API de leitura e escrita remota compatível com Prometheus, além de consultas PromQL através do m3coordinator na porta 7201.
O autoalojamento do M3DB no seu próprio VPS oferece retenção a longo prazo e económica para métricas Prometheus e Graphite, controlo total sobre namespaces e replicação, e um único binário que pode escalar de um único nó para um cluster global multi-zona à medida que os dados crescem.
Principais características de M3DB
Prometheus armazenamento remoto
Utilize o M3DB como um backend de longo prazo de fácil integração para o Prometheus através de leitura remota e escrita remota, mantendo anos de métricas sem amostragem.
Motor de consulta PromQL
Consultar métricas armazenadas com PromQL nativo através do m3coordinator, tornando o M3DB compatível com o Grafana e dashboards Prometheus existentes.
TSDB de alta compressão
Um motor de armazenamento colunar dedicado com compressão estilo Gorilla mantém a utilização do disco reduzida mesmo com milhões de séries temporais ativas.
Espaços de nomes configuráveis
Defina múltiplos espaços de nomes com retenção independente, tamanhos de bloco e resolução para equilibrar consultas rápidas com custos de armazenamento a longo prazo.
etcd incorporado
A imagem de nó único é fornecida com etcd incorporado para topologia e posicionamento de cluster, eliminando a necessidade de um serviço de coordenação externo.
Ingestão de grafite
A ingestão integrada de Graphite Carbon permite às equipas consolidar as métricas do Graphite e do Prometheus numa única camada de armazenamento com uma API de consulta unificada.
Por que executar M3DB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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