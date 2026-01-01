M3DB é uma base de dados de séries temporais distribuída de código aberto, originalmente desenvolvida na Uber para ingerir, armazenar e consultar milhares de milhões de métricas por segundo em milhares de hosts. Combina um coordenador incorporado com suporte etcd com um motor TSDB de alta compressão especificamente concebido para cargas de trabalho de monitorização, e expõe uma API de leitura e escrita remota compatível com Prometheus, além de consultas PromQL através do m3coordinator na porta 7201.

O autoalojamento do M3DB no seu próprio VPS oferece retenção a longo prazo e económica para métricas Prometheus e Graphite, controlo total sobre namespaces e replicação, e um único binário que pode escalar de um único nó para um cluster global multi-zona à medida que os dados crescem.