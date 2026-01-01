Implemente a API Apprise com um clique.
Gateway de notificação REST unificado que envia alertas para mais de 120 serviços, incluindo Slack, Discord, email e push móvel.
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O que pode criar com Apprise API
A Apprise API é um microsserviço REST leve que envolve a Biblioteca de Notificações Apprise, dando a qualquer aplicação um único endpoint para alcançar mais de 120 plataformas de notificação simultaneamente. Em vez de manter integrações separadas para Slack, Discord, PagerDuty, email e notificações push móveis em cada serviço que opera, configura os destinos uma vez na Apprise API e encaminha as notificações para todos eles através de uma única chamada HTTP.
O autoalojamento da Apprise API mantém a lógica de encaminhamento de notificações e quaisquer tokens de webhook sensíveis na sua própria infraestrutura, em vez de passar por um agregador de terceiros. O modo de configuração com estado persiste os seus endpoints e modelos de notificação após reinícios, enquanto a interface web integrada permite testar e gerir destinos sem escrever código.
Principais características de Apprise API
120+ Serviços de Notificação
Aceda a Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email e dezenas de outros através de uma única API unificada, eliminando a necessidade de manter integrações separadas por serviço.
Configuração com estado
Armazene endpoints de notificação e modelos persistentemente para que possa referenciá-los por etiqueta em várias aplicações sem repetir os detalhes de ligação em cada pedido.
Marcação e Encaminhamento
Organize os destinos de notificação em grupos nomeados e envie alertas direcionados para o público certo — engenheiros de plantão, um canal de equipa específico ou todos os canais de uma só vez — com um único parâmetro de etiqueta.
Interface web integrada
Configure, teste e gerencie endpoints de notificação através de uma interface de utilizador baseada em navegador, para que não-programadores possam configurar novos destinos sem interagir diretamente com a API REST.
Apoio a Anexos
Envie ficheiros, imagens e fragmentos de registo juntamente com as mensagens de notificação, tornando os alertas mais acionáveis ao incluir as provas necessárias para diagnosticar e responder imediatamente.
Por que executar Apprise API na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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