O Postiz é uma alternativa de código aberto a ferramentas SaaS caras de redes sociais, permitindo agendar, gerir e analisar a sua presença em X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e muito mais a partir de uma interface unificada. A sua integração de IA incorporada com o OpenAI gera sugestões de publicações e preenchimentos automáticos, enquanto um editor semelhante ao Canva lida com o conteúdo visual.

O autoalojamento do Postiz no seu VPS mantém a sua estratégia de conteúdo e dados de análise privados, remove as taxas de subscrição por utilizador e oferece às equipas capacidade de agendamento ilimitada com integrações personalizadas através de N8N, Make.com e Zapier.