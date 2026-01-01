Implemente Postiz com instalação num clique.
Plataforma de agendamento de redes sociais de código aberto com criação de conteúdo impulsionada por IA para mais de 15 redes a partir de um único painel de controlo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Postiz
O Postiz é uma alternativa de código aberto a ferramentas SaaS caras de redes sociais, permitindo agendar, gerir e analisar a sua presença em X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e muito mais a partir de uma interface unificada. A sua integração de IA incorporada com o OpenAI gera sugestões de publicações e preenchimentos automáticos, enquanto um editor semelhante ao Canva lida com o conteúdo visual.
O autoalojamento do Postiz no seu VPS mantém a sua estratégia de conteúdo e dados de análise privados, remove as taxas de subscrição por utilizador e oferece às equipas capacidade de agendamento ilimitada com integrações personalizadas através de N8N, Make.com e Zapier.
Principais características de Postiz
Marcação multiplataforma
Agende e publique para mais de 15 redes sociais simultaneamente a partir de um calendário de conteúdo partilhado com reagendamento por arrastar e largar e importação em massa de CSV.
IA Geração de Conteúdo
A integração com a OpenAI sugere o texto da publicação, completa rascunhos e ajuda a adaptar a mensagem ao público de cada plataforma — poupando horas de escrita manual.
Editor Visual Integrado
Um editor semelhante ao Canva permite criar imagens e gráficos de marca diretamente no Postiz, sem ter de mudar para uma ferramenta de design separada.
Colaboração em Equipa
O controlo de acesso baseado em funções e os fluxos de trabalho de aprovação permitem a vários contribuidores gerir contas sociais, mantendo a consistência da marca e a supervisão.
Integrações de Automação
Conectores nativos para N8N, Make.com e Zapier permitem acionar publicações a partir de eventos externos e construir pipelines de automação de conteúdo de ponta a ponta.
Por que executar Postiz na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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