Implemente o n8n com um clique.
Plataforma de automação de workflows de código aberto com um editor visual baseado em nós para ligar aplicações, APIs e serviços.
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O que pode criar com n8n
O n8n é uma plataforma de automação de workflows que liga aplicações, serviços e APIs através de uma interface visual baseada em nós. Permite que indivíduos e equipas automatizem tarefas repetitivas, sincronizem dados entre ferramentas e construam pipelines de integração personalizados – tudo sem prender os dados numa cloud de terceiros. Com centenas de nós incorporados, suporte para lógica JavaScript personalizada e execução orientada por eventos via webhooks e agendamentos, o n8n gere tudo, desde notificações simples a processos de negócio complexos e com vários passos.
Autoalojar o n8n no seu VPS significa que a sua lógica de workflow, credenciais de API e dados de execução nunca saem da sua infraestrutura. Obtém execuções de workflow ilimitadas sem preços por tarefa, e controlo total para estender, fazer backup e versionar as suas automações exatamente como necessário.
Principais características de n8n
Construtor Visual de Fluxos de Trabalho
O editor de nós de arrastar e largar permite desenhar automações multi-passo visualmente, com pré-visualizações de execução em tempo real para depurar cada passo.
Centenas de Integrações
Nós integrados abrangem aplicações populares, bases de dados e APIs — desde o Slack e GitHub até ao PostgreSQL e pedidos HTTP — prontos a usar sem código personalizado.
Lógica JavaScript Personalizada
Escreva JavaScript diretamente nos nós de fluxo de trabalho para transformar dados, aplicar lógica de negócio ou chamar qualquer API externa não abrangida por integrações incorporadas.
Webhooks e Marcação
Acione fluxos de trabalho instantaneamente através de webhooks, num agendamento cron, ou em resposta a eventos de serviços conectados sem sondagem.
Propriedade de Dados Autoalojados
Todas as definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e registos de execução permanecem no seu VPS, sem taxas por execução e sem limites de utilização.
Por que executar n8n na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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