O Activepieces é uma plataforma de automação gratuita e de código aberto que permite ligar as suas aplicações e automatizar tarefas repetitivas através de um construtor visual de arrastar e largar — sem necessidade de código. Com mais de 200 integrações que abrangem ferramentas de produtividade, plataformas de comunicação, bases de dados e serviços de IA, serve como uma alternativa autoalojada ao Zapier e Make.

O que distingue o Activepieces é o seu design nativo com foco em IA: pode construir agentes inteligentes que usam LLMs para raciocinar e agir, ligar-se a ferramentas compatíveis com MCP e executar passos personalizados em JavaScript ou Python quando o no-code não é suficiente. Como tudo funciona na sua própria infraestrutura, as suas chaves de API, dados de clientes e lógica de negócios nunca saem dos seus servidores — e não há taxas de utilização por tarefa, independentemente de quantas automações executar.