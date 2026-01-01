Implemente Activepieces com instalação de um clique.
Plataforma open-source no-code de automação com mais de 200 integrações e suporte integrado a agentes de IA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Activepieces
O Activepieces é uma plataforma de automação gratuita e de código aberto que permite ligar as suas aplicações e automatizar tarefas repetitivas através de um construtor visual de arrastar e largar — sem necessidade de código. Com mais de 200 integrações que abrangem ferramentas de produtividade, plataformas de comunicação, bases de dados e serviços de IA, serve como uma alternativa autoalojada ao Zapier e Make.
O que distingue o Activepieces é o seu design nativo com foco em IA: pode construir agentes inteligentes que usam LLMs para raciocinar e agir, ligar-se a ferramentas compatíveis com MCP e executar passos personalizados em JavaScript ou Python quando o no-code não é suficiente. Como tudo funciona na sua própria infraestrutura, as suas chaves de API, dados de clientes e lógica de negócios nunca saem dos seus servidores — e não há taxas de utilização por tarefa, independentemente de quantas automações executar.
Principais características de Activepieces
Construtor visual de fluxo de trabalho
A interface de arrastar e largar permite a qualquer pessoa construir automações de vários passos sem escrever código, reduzindo o tempo desde a ideia até à execução do fluxo de trabalho para minutos.
Mais de 200 integrações
Ligue Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, e centenas de outros, prontos a usar, abrangendo as ferramentas que a maioria das equipas já utiliza.
Apoio do agente de IA
Crie agentes que utilizam grandes modelos de linguagem para raciocinar, pesquisar e tomar ações – indo além da automação baseada em regras para lidar com tarefas que exigem discernimento.
Passos de código personalizado
Integre JavaScript ou Python em qualquer fluxo para lógica que vai além do no-code, dando aos programadores total flexibilidade sem abandonar o construtor visual.
Sem preços baseados no uso
Autoalojamento significa execuções de fluxo de trabalho ilimitadas sem custos adicionais, tornando o Activepieces económico para pipelines de automação de alto volume que seriam caros em plataformas na nuvem.
Por que executar Activepieces na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.