O FileGator é um gestor de ficheiros de código aberto e autoalojado que oferece uma interface web limpa para carregar, transferir, organizar e partilhar ficheiros no seu servidor. Construído numa arquitetura de ficheiro plano, sem dependência de base de dados, funciona como um único serviço leve com contas de utilizador e permissões armazenadas num simples ficheiro JSON. O acesso baseado em funções permite criar contas de administrador, utilizador e convidado — cada uma com permissões configuráveis para ler, escrever, carregar, transferir, renomear, eliminar e arquivar ficheiros.

O autoalojamento do FileGator no seu VPS mantém todos os ficheiros na infraestrutura que controla, sem quotas de armazenamento, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros aos seus dados. Funciona com recursos mínimos, tornando-o fácil de implementar juntamente com outros serviços sem dedicar um servidor completo à gestão de ficheiros.