Implemente o FileGator com instalação de um clique.
Gestor de ficheiros multiutilizador autoalojado com permissões baseadas em funções, suporte a arquivos e pré-visualização de multimédia – não é necessária base de dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FileGator
O FileGator é um gestor de ficheiros de código aberto e autoalojado que oferece uma interface web limpa para carregar, transferir, organizar e partilhar ficheiros no seu servidor. Construído numa arquitetura de ficheiro plano, sem dependência de base de dados, funciona como um único serviço leve com contas de utilizador e permissões armazenadas num simples ficheiro JSON. O acesso baseado em funções permite criar contas de administrador, utilizador e convidado — cada uma com permissões configuráveis para ler, escrever, carregar, transferir, renomear, eliminar e arquivar ficheiros.
O autoalojamento do FileGator no seu VPS mantém todos os ficheiros na infraestrutura que controla, sem quotas de armazenamento, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros aos seus dados. Funciona com recursos mínimos, tornando-o fácil de implementar juntamente com outros serviços sem dedicar um servidor completo à gestão de ficheiros.
Principais características de FileGator
Permissões multiutilizador
Crie contas de administrador, utilizador e convidado com permissões independentes por operação — controlando quem pode ler, carregar, descarregar, renomear, eliminar e arquivar ficheiros separadamente.
Sem necessidade de base de dados
Todas as contas de utilizador e configuração são armazenadas em ficheiros JSON simples, eliminando o requisito de base de dados e tornando a implementação simples e portátil.
Gestão de arquivos
Crie e extraia ficheiros ZIP através do navegador sem SSH ou ferramentas de linha de comandos, facilitando as transferências de ficheiros em massa e as cópias de segurança.
Ligações de partilha públicas
Gerar ligações de download públicas para ficheiros ou pastas, para que destinatários externos possam aceder a conteúdo específico sem necessitar de uma conta no servidor.
Pré-visualização de multimédia
Pré-visualize imagens, vídeos, áudio e ficheiros de texto diretamente no navegador – sem necessidade de descarregar para confirmar o ficheiro correto antes de partilhar.
Por que executar FileGator na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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