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Interface de chat autoalojada para executar modelos LLaMA e Alpaca localmente através de llama.cpp sem custos de API.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Serge

Serge é uma interface de chat de código aberto para executar modelos de linguagem da família LLaMA localmente através do llama.cpp, com suporte de primeira classe para Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros ajustes finos da comunidade. Ele agrupa uma interface web SvelteKit, um backend FastAPI e um registo de modelos suportado por Redis num único contentor, para que possa descarregar modelos GGUF, gerir sessões de chat e ajustar parâmetros de inferência sem ter de ligar vários serviços.

O autoalojamento do Serge mantém cada prompt e resposta no seu próprio VPS — sem API externa, sem telemetria e sem custos por token. A inferência apenas com CPU funciona de imediato, tornando-o uma forma prática de executar LLMs privados sem pagar por tempo de GPU na nuvem ou subscrever um serviço de IA de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Serge

Executa em CPU

llama.cpp alimenta inferência totalmente local sem uma GPU, para que possa conversar com modelos LLaMA quantizados num VPS padrão.

Registo de modelos integrado

Obtenha e alterne entre Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros modelos GGUF diretamente da interface web, sem cópia manual de ficheiros.

Inferência sintonizável

Ajuste a temperatura, top-k, top-p, o comprimento do contexto e outros parâmetros de geração por chat para controlar o estilo e a qualidade da resposta.

Histórico de conversas persistente

Conversas e pesos de modelo descarregados são armazenados em volumes Docker e sobrevivem a reinícios de contentores e atualizações.

API REST incluída

O backend FastAPI expõe endpoints de chat, modelo e sessão para que possa integrar o Serge com scripts personalizados, bots ou aplicações.

Sem chaves de API externas

Tudo funciona num único contentor, sem necessidade de conta OpenAI, Anthropic ou na nuvem – os pedidos nunca saem do seu VPS.

Por que executar Serge na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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