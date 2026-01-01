Serge é uma interface de chat de código aberto para executar modelos de linguagem da família LLaMA localmente através do llama.cpp, com suporte de primeira classe para Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros ajustes finos da comunidade. Ele agrupa uma interface web SvelteKit, um backend FastAPI e um registo de modelos suportado por Redis num único contentor, para que possa descarregar modelos GGUF, gerir sessões de chat e ajustar parâmetros de inferência sem ter de ligar vários serviços.

O autoalojamento do Serge mantém cada prompt e resposta no seu próprio VPS — sem API externa, sem telemetria e sem custos por token. A inferência apenas com CPU funciona de imediato, tornando-o uma forma prática de executar LLMs privados sem pagar por tempo de GPU na nuvem ou subscrever um serviço de IA de terceiros.