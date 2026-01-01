Implemente Serge com instalação de um clique.
Interface de chat autoalojada para executar modelos LLaMA e Alpaca localmente através de llama.cpp sem custos de API.
Escolha um plano VPS para Serge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Serge
Serge é uma interface de chat de código aberto para executar modelos de linguagem da família LLaMA localmente através do llama.cpp, com suporte de primeira classe para Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros ajustes finos da comunidade. Ele agrupa uma interface web SvelteKit, um backend FastAPI e um registo de modelos suportado por Redis num único contentor, para que possa descarregar modelos GGUF, gerir sessões de chat e ajustar parâmetros de inferência sem ter de ligar vários serviços.
O autoalojamento do Serge mantém cada prompt e resposta no seu próprio VPS — sem API externa, sem telemetria e sem custos por token. A inferência apenas com CPU funciona de imediato, tornando-o uma forma prática de executar LLMs privados sem pagar por tempo de GPU na nuvem ou subscrever um serviço de IA de terceiros.
Principais características de Serge
Executa em CPU
llama.cpp alimenta inferência totalmente local sem uma GPU, para que possa conversar com modelos LLaMA quantizados num VPS padrão.
Registo de modelos integrado
Obtenha e alterne entre Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros modelos GGUF diretamente da interface web, sem cópia manual de ficheiros.
Inferência sintonizável
Ajuste a temperatura, top-k, top-p, o comprimento do contexto e outros parâmetros de geração por chat para controlar o estilo e a qualidade da resposta.
Histórico de conversas persistente
Conversas e pesos de modelo descarregados são armazenados em volumes Docker e sobrevivem a reinícios de contentores e atualizações.
API REST incluída
O backend FastAPI expõe endpoints de chat, modelo e sessão para que possa integrar o Serge com scripts personalizados, bots ou aplicações.
Sem chaves de API externas
Tudo funciona num único contentor, sem necessidade de conta OpenAI, Anthropic ou na nuvem – os pedidos nunca saem do seu VPS.
Por que executar Serge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
9router
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM
Agent Zero
Estrutura de agentes de IA de código aberto com cooperação entre vários agentes e memória persistente