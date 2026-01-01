Implemente o Thumbor com um clique.
Servidor de imagens inteligente de código aberto que corta, redimensiona e filtra imagens a pedido através de pedidos simples baseados em URL.
Escolha um plano VPS para Thumbor
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Thumbor
Thumbor é um servidor inteligente de processamento de imagens baseado em Python que lida com o redimensionamento, corte e filtragem através de parâmetros de URL — sem necessidade de alterações no código da aplicação para integrar. O que distingue o Thumbor dos redimensionadores de imagem genéricos é o seu corte inteligente alimentado por IA: ele deteta automaticamente rostos e características importantes numa imagem antes de cortar, garantindo que o sujeito nunca é acidentalmente cortado.
Utilizado em produção pela Wikipedia, Globo.com, Forbes e Vox Media para servir milhares de milhões de imagens, o Thumbor é testado em larga escala. Não requer dependências externas para a operação básica. O autoalojamento substitui as taxas SaaS por transformação por um custo fixo de VPS e mantém o seu pipeline de multimédia inteiramente dentro da sua própria infraestrutura.
Principais características de Thumbor
Deteção inteligente de rosto
A deteção integrada de rostos e características garante que a parte mais importante de uma imagem permanece centrada ao cortar para diferentes proporções de aspeto.
Processamento baseado em URL
Redimensione, corte, filtre e converta imagens ao criar um URL — não é necessário SDK, funciona com qualquer linguagem ou framework.
Autoseleção de formato
Servir automaticamente WebP a navegadores que o suportam, com fallback para JPEG ou PNG, reduzindo a largura de banda sem trabalho adicional.
Sistema de filtro extensível
Aplique brilho, contraste, marcas d'água, cantos arredondados e desfoque através de parâmetros de URL ou plugins de filtro Python personalizados.
Cache de resultados
Resultados processados são armazenados em cache para evitar o reprocessamento de pedidos idênticos, o que reduz significativamente a carga do CPU em volumes de tráfego elevados.
Por que executar Thumbor na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.