Implemente o Wingfit com a instalação de um clique.
Aplicação de fitness minimalista de código aberto para registar treinos, acompanhar exercícios e monitorizar o progresso pessoal de forma privada.
Escolha um plano VPS para Wingfit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wingfit
Wingfit é uma aplicação minimalista de monitorização de fitness autoalojada, focada na simplicidade e privacidade. Oferece uma interface limpa para registar treinos, acompanhar séries e repetições de exercícios, e monitorizar o progresso pessoal de fitness ao longo do tempo, sem anúncios, subscrições ou partilha de dados com serviços de terceiros.
Alojar o Wingfit num VPS mantém todos os seus dados de fitness totalmente privados na sua própria infraestrutura. A implementação leve de serviço único não requer uma base de dados externa, tornando a configuração rápida e a manutenção mínima, ao mesmo tempo que lhe oferece um registo de fitness permanente acessível a partir de qualquer navegador.
Principais características de Wingfit
Registo de treino
Registe exercícios individuais com séries, repetições e pesos para criar um registo completo de cada sessão de treino.
Acompanhamento do progresso
Monitorize as tendências de força e volume ao longo do tempo para medir o progresso da condição física e identificar áreas de melhoria.
Design com prioridade na privacidade
Todos os dados de fitness permanecem no seu VPS, sem sincronização na cloud de terceiros, análises ou publicidade.
Implementação leve
Contentor de serviço único com requisitos mínimos de recursos torna o Wingfit fácil de executar juntamente com outras aplicações.
Por que executar Wingfit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.