Wingfit é uma aplicação minimalista de monitorização de fitness autoalojada, focada na simplicidade e privacidade. Oferece uma interface limpa para registar treinos, acompanhar séries e repetições de exercícios, e monitorizar o progresso pessoal de fitness ao longo do tempo, sem anúncios, subscrições ou partilha de dados com serviços de terceiros.

Alojar o Wingfit num VPS mantém todos os seus dados de fitness totalmente privados na sua própria infraestrutura. A implementação leve de serviço único não requer uma base de dados externa, tornando a configuração rápida e a manutenção mínima, ao mesmo tempo que lhe oferece um registo de fitness permanente acessível a partir de qualquer navegador.