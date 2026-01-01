O Apache StreamPark é um projeto Apache de alto nível que unifica o ciclo de vida completo de aplicações de processamento de fluxo em tempo real construídas em Apache Flink e Apache Spark. Combina uma estrutura focada no desenvolvedor de APIs e conectores pré-construídos com uma consola de operações nativa da cloud para compilar, implementar, monitorizar e escalar trabalhos de streaming a partir de uma única interface web.

O autoalojamento do StreamPark no seu próprio VPS mantém os artefactos de trabalho Flink, o histórico de implementação e os metadados operacionais sob o seu controlo, ao mesmo tempo que elimina o custo e a complexidade de executar um plano de controlo de processamento de fluxo separado num hiperescalador.