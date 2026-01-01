Implemente Apache StreamPark com um clique.
Framework de desenvolvimento de aplicações de streaming tudo-em-um e plataforma de computação em tempo real nativa da cloud para Apache Flink e Spark.
Escolha um plano VPS para Apache StreamPark
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache StreamPark
O Apache StreamPark é um projeto Apache de alto nível que unifica o ciclo de vida completo de aplicações de processamento de fluxo em tempo real construídas em Apache Flink e Apache Spark. Combina uma estrutura focada no desenvolvedor de APIs e conectores pré-construídos com uma consola de operações nativa da cloud para compilar, implementar, monitorizar e escalar trabalhos de streaming a partir de uma única interface web.
O autoalojamento do StreamPark no seu próprio VPS mantém os artefactos de trabalho Flink, o histórico de implementação e os metadados operacionais sob o seu controlo, ao mesmo tempo que elimina o custo e a complexidade de executar um plano de controlo de processamento de fluxo separado num hiperescalador.
Principais características de Apache StreamPark
Flink e Spark unificados
Desenvolva, implemente e opere tarefas de streaming Apache Flink e Apache Spark a partir de uma única consola com suporte de tempo de execução multiversão.
Criação de trabalhos no navegador
Escreva aplicações Flink SQL e baseadas em JAR num editor web com realce de sintaxe, gestão de dependências e histórico de versões.
Implementação com um clique
Inicie trabalhos para clusters Standalone, YARN em Hadoop 2.x/3.x, ou Kubernetes diretamente da plataforma sem sair do navegador.
Monitorização integrada
Monitorize trabalhos em execução, pontos de controlo, pontos de gravação e eventos de falha com painéis de estado em tempo real e integrações de alertas.
Ecossistema rico de conectores
Envie mais rápido com conectores pré-construídos para Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse e outros sistemas de big data e ML.
Por que executar Apache StreamPark na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.