draw.io (diagrams.net) é uma ferramenta de diagramação gratuita e de código aberto, confiada por milhões de engenheiros, arquitetos e analistas de negócios. Suporta uma vasta gama de tipos de diagramas — fluxogramas, diagramas de classes UML, diagramas de entidade-relacionamento, mapas de rede e infraestrutura, fluxos de trabalho BPMN e muito mais — tudo a partir de um editor sofisticado baseado em navegador.

O autoalojamento do draw.io no seu próprio VPS significa que todos os dados dos diagramas permanecem na sua infraestrutura. Nenhum ficheiro é enviado para servidores externos, tornando-o a escolha padrão para equipas em indústrias regulamentadas ou com requisitos rigorosos de residência de dados. A imagem Docker é sem estado e leve, sem dependências de base de dados.