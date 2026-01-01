Implemente draw.io com instalação de um clique.
Aplicação de diagramação gratuita e de código aberto para criar fluxogramas, diagramas de rede, UML e visualizações de arquitetura – totalmente autoalojada.
Escolha um plano VPS para draw.io
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com draw.io
draw.io (diagrams.net) é uma ferramenta de diagramação gratuita e de código aberto, confiada por milhões de engenheiros, arquitetos e analistas de negócios. Suporta uma vasta gama de tipos de diagramas — fluxogramas, diagramas de classes UML, diagramas de entidade-relacionamento, mapas de rede e infraestrutura, fluxos de trabalho BPMN e muito mais — tudo a partir de um editor sofisticado baseado em navegador.
O autoalojamento do draw.io no seu próprio VPS significa que todos os dados dos diagramas permanecem na sua infraestrutura. Nenhum ficheiro é enviado para servidores externos, tornando-o a escolha padrão para equipas em indústrias regulamentadas ou com requisitos rigorosos de residência de dados. A imagem Docker é sem estado e leve, sem dependências de base de dados.
Principais características de draw.io
Zero dependências externas
draw.io executa como um único contentor sem estado, sem necessidade de base de dados – os dados do diagrama nunca saem do seu servidor.
Amplo suporte a diagramas
Crie fluxogramas, UML, diagramas ER, mapas de rede, fluxos de trabalho BPMN e wireframes a partir de um editor unificado.
Integrações de armazenamento na nuvem
Ligue-se ao Google Drive, Microsoft OneDrive e GitLab para armazenar e versionar diagramas juntamente com os seus ficheiros existentes.
Exportação do lado do servidor
Exportar diagramas para os formatos PDF, PNG, SVG e Visio (.vsdx) diretamente no servidor, sem processamento do lado do cliente.
Editor com capacidade offline
Funciona totalmente offline ao adicionar
?offline=1 ao URL – ideal para ambientes isolados ou restritos.
Por que executar draw.io na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.