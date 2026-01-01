Implemente Woodpecker CI com instalação de um clique.
Plataforma CI/CD leve e de código aberto com integração nativa com o GitHub para testes, compilação e implementação automatizados.
Escolha um plano VPS para Woodpecker CI
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Woodpecker CI
O Woodpecker CI é um fork leve da comunidade do Drone CI que oferece uma plataforma direta de integração e entrega contínuas. Os pipelines são definidos como ficheiros YAML simples nos seus repositórios, e o Woodpecker executa-os automaticamente em eventos de push, pull request ou tag através de uma integração OAuth do GitHub.
Autoalojar o Woodpecker CI num VPS dá-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de compilação, sem faturação por minuto ou limites de utilizadores. Nota: antes de implementar, crie uma aplicação OAuth do GitHub com o URL de retorno definido para o URL da sua instância do Woodpecker, depois forneça o ID de Cliente e o Segredo durante o processo de configuração.
Principais características de Woodpecker CI
Definições de pipeline YAML
Defina pipelines de compilação, teste e implementação como ficheiros .woodpecker.yaml submetidos juntamente com o código da sua aplicação.
Integração com o GitHub
Acionamento automático de pipelines em eventos de push, pull request e tag via GitHub OAuth, sem webhooks adicionais.
Compilações nativas de Docker
Cada etapa do pipeline é executada num contentor Docker, fornecendo ambientes de compilação limpos, isolados e reproduzíveis.
Passos paralelos
Execute etapas de pipeline independentes em paralelo para reduzir o tempo total de compilação para projetos multi-componentes.
Gestão de segredos
Armazene chaves de API e credenciais como segredos de pipeline encriptados acessíveis aos passos sem os expor em ficheiros YAML.
Por que executar Woodpecker CI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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