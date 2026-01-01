O Woodpecker CI é um fork leve da comunidade do Drone CI que oferece uma plataforma direta de integração e entrega contínuas. Os pipelines são definidos como ficheiros YAML simples nos seus repositórios, e o Woodpecker executa-os automaticamente em eventos de push, pull request ou tag através de uma integração OAuth do GitHub.

Autoalojar o Woodpecker CI num VPS dá-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de compilação, sem faturação por minuto ou limites de utilizadores. Nota: antes de implementar, crie uma aplicação OAuth do GitHub com o URL de retorno definido para o URL da sua instância do Woodpecker, depois forneça o ID de Cliente e o Segredo durante o processo de configuração.