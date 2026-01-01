O Remmina é um cliente de ambiente de trabalho remoto rico em funcionalidades que suporta os protocolos RDP, VNC, SSH e SPICE numa única aplicação, entregue através de uma interface baseada em navegador. Ao contentorizar o Remmina num VPS, obtém acesso a servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo — portáteis geridos, tablets ou computadores públicos — sem instalar clientes nativos ou configurar software por dispositivo.

Centralizar o Remmina num VPS cria um jump host seguro onde os perfis de ligação e as credenciais são armazenados numa infraestrutura controlada, em vez de estarem dispersos por dispositivos de endpoint. As equipas beneficiam de acesso partilhado e consistentemente configurado a todos os sistemas remotos, e os novos membros podem ligar-se a todos os servidores necessários imediatamente sem configuração individual.