Implemente o Remmina com instalação em um clique.
Cliente de ambiente de trabalho remoto multiprotocolo para RDP, VNC, SSH e SPICE, acessível a partir de qualquer navegador web.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Remmina
O Remmina é um cliente de ambiente de trabalho remoto rico em funcionalidades que suporta os protocolos RDP, VNC, SSH e SPICE numa única aplicação, entregue através de uma interface baseada em navegador. Ao contentorizar o Remmina num VPS, obtém acesso a servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo — portáteis geridos, tablets ou computadores públicos — sem instalar clientes nativos ou configurar software por dispositivo.
Centralizar o Remmina num VPS cria um jump host seguro onde os perfis de ligação e as credenciais são armazenados numa infraestrutura controlada, em vez de estarem dispersos por dispositivos de endpoint. As equipas beneficiam de acesso partilhado e consistentemente configurado a todos os sistemas remotos, e os novos membros podem ligar-se a todos os servidores necessários imediatamente sem configuração individual.
Principais características de Remmina
Acesso Multi-protocolo
Ligue-se via RDP, VNC, SSH ou SPICE a partir da mesma interface, abrangendo servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais KVM num só lugar.
Interface Baseada no Navegador
Aceda a sistemas remotos a partir de qualquer dispositivo com um navegador web – não é necessária a instalação de cliente nativo em portáteis geridos, tablets ou estações de trabalho partilhadas.
Perfis de Ligação Guardados
Armazene os detalhes de ligação e as credenciais para cada sistema remoto para que as equipas se possam ligar instantaneamente sem ter de voltar a introduzir os nomes de anfitrião e os dados de autenticação.
Área de Transferência e Transferência de Ficheiros
Partilhe o conteúdo da área de transferência e transfira ficheiros entre a sua sessão local e sistemas remotos através de protocolos suportados para fluxos de trabalho intermáquinas contínuos.
Armazenamento Centralizado de Credenciais
Mantenha as palavras-passe de acesso remoto na infraestrutura VPS segura, em vez de em dispositivos de ponto final que podem ser perdidos, roubados ou comprometidos.
Por que executar Remmina na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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