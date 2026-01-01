Implemente o SQLChat com instalação de um clique.
Cliente SQL com tecnologia de IA, baseado em chat, que consulta qualquer base de dados usando inglês simples em vez de escrever SQL.
Escolha um plano VPS para SQLChat
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SQLChat
SQLChat é um cliente SQL baseado em chat que se conecta às suas bases de dados existentes e permite-lhe consultá-las usando linguagem natural. Em vez de escrever SQL manualmente, descreve o que pretende em inglês simples e o SQLChat traduz isso para uma consulta SQL, executa-a e devolve os resultados – tudo dentro de uma interface conversacional. Lê automaticamente o esquema da sua base de dados para que as consultas geradas façam referência a nomes reais de tabelas e colunas.
O alojamento próprio do SQLChat no seu VPS significa que as credenciais da base de dados e os resultados das consultas nunca saem da sua própria infraestrutura. O design sem estado e de serviço único torna-o leve e fácil de manter, enquanto o suporte para um endpoint de IA personalizado permite-lhe encaminhar a inferência através de qualquer modelo compatível com OpenAI.
Principais características de SQLChat
Consultas de linguagem natural
Descreva o que pretende em inglês simples e o SQLChat gera o SQL, executa-o e devolve os resultados sem que precise de saber a sintaxe exata.
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue-se a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase e outras bases de dados a partir de uma única interface sem alternar entre ferramentas.
IA ciente de esquemas
O SQLChat lê automaticamente o esquema da base de dados, permitindo à IA gerar consultas precisas que fazem referência a nomes reais de tabelas e colunas.
Ponto de extremidade de IA personalizado
Aponte o SQLChat para qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, incluindo modelos autoalojados via Ollama, para manter a inferência de IA na sua própria infraestrutura.
Implementação sem estado
No modo de utilizador único, o SQLChat não armazena dados no lado do servidor – os perfis de ligação residem no navegador, mantendo a implementação leve e sem dependência de base de dados.
Por que executar SQLChat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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