SQLChat é um cliente SQL baseado em chat que se conecta às suas bases de dados existentes e permite-lhe consultá-las usando linguagem natural. Em vez de escrever SQL manualmente, descreve o que pretende em inglês simples e o SQLChat traduz isso para uma consulta SQL, executa-a e devolve os resultados – tudo dentro de uma interface conversacional. Lê automaticamente o esquema da sua base de dados para que as consultas geradas façam referência a nomes reais de tabelas e colunas.

O alojamento próprio do SQLChat no seu VPS significa que as credenciais da base de dados e os resultados das consultas nunca saem da sua própria infraestrutura. O design sem estado e de serviço único torna-o leve e fácil de manter, enquanto o suporte para um endpoint de IA personalizado permite-lhe encaminhar a inferência através de qualquer modelo compatível com OpenAI.