Implemente o Kill Bill com um clique.
Plataforma de faturação e pagamento de subscrições de código aberto para SaaS, mercados e negócios baseados no uso.
Escolha um plano VPS para Kill Bill
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kill Bill
Kill Bill é uma plataforma de faturação e pagamentos de código aberto robustamente testada, utilizada em produção por empresas que processam milhões de faturas por mês. Gere toda a pilha de monetização — gestão de catálogo, subscrições, faturação recorrente, impostos e encaminhamento de pagamentos — através de uma arquitetura plugável que permite combinar e integrar gateways de pagamento, motores fiscais e fornecedores de análise sem reescrever a lógica de negócio.
O autoalojamento do Kill Bill mantém os metadados de pagamento dos clientes, o histórico de subscrições e as regras de preços sob o seu controlo total, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A interface de administração Kaui incluída oferece às equipas financeiras e de suporte uma consola web para contas, faturas, reembolsos e alterações de planos sem a necessidade de escrever uma única chamada de API.
Principais características de Kill Bill
Motor de subscrição
Ensaios de modelo, contratos a termo, preços combinados e atualizações e reduções de catálogo complexas com rateio tratado automaticamente.
Plugins de gateway de pagamento
Encaminhe pagamentos através de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal e dezenas de outros fornecedores, utilizando plugins de pagamento intermutáveis.
Faturação e cobrança
Emita faturas no prazo, reprocesse pagamentos falhados com regras de cobrança configuráveis e recupere receita sem escrever scripts personalizados.
Consola de administração Kaui
Navegar por contas, reembolsar pagamentos, editar subscrições e inspecionar faturas através de uma interface web dedicada, criada para equipas de suporte e finanças.
REST API e plugins
A API REST completa, mais um SDK de plugin Java/Ruby, permitem integrar o Kill Bill com CRMs, motores fiscais e ferramentas de análise sem bifurcar o núcleo.
Pronto para multi-inquilino
Isole marcas, regiões ou segmentos de clientes dentro de uma única instância, utilizando multi-tenancy integrada com catálogos e credenciais separados.
Por que executar Kill Bill na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.