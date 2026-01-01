Kill Bill é uma plataforma de faturação e pagamentos de código aberto robustamente testada, utilizada em produção por empresas que processam milhões de faturas por mês. Gere toda a pilha de monetização — gestão de catálogo, subscrições, faturação recorrente, impostos e encaminhamento de pagamentos — através de uma arquitetura plugável que permite combinar e integrar gateways de pagamento, motores fiscais e fornecedores de análise sem reescrever a lógica de negócio.

O autoalojamento do Kill Bill mantém os metadados de pagamento dos clientes, o histórico de subscrições e as regras de preços sob o seu controlo total, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A interface de administração Kaui incluída oferece às equipas financeiras e de suporte uma consola web para contas, faturas, reembolsos e alterações de planos sem a necessidade de escrever uma única chamada de API.