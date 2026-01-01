Implemente Inngest com instalação de um clique.
Plataforma de orquestração de fluxos de trabalho para executar funções de fundo fiáveis, tarefas agendadas e fluxos de trabalho de IA.
Escolha um plano VPS para Inngest
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Inngest
Inngest é um motor de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto que permite escrever funções de fundo fiáveis, fluxos de trabalho orientados por eventos e tarefas agendadas diretamente no seu código de aplicação. Ele gere automaticamente as novas tentativas, concorrência, limitação e lógica de funções de passo, mantendo o seu código de aplicação focado na lógica de negócio em vez de preocupações com a infraestrutura.
A auto-hospedagem do Inngest no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a execução, dados e configuração. Ele vem com persistência SQLite integrada e uma fila em memória pronta a usar, para que possa executar a plataforma completa sem necessitar de serviços externos de base de dados ou de message broker.
Principais características de Inngest
Tarefas em segundo plano fiáveis
Execute tarefas em segundo plano com novas tentativas automáticas, recuo exponencial e tratamento de falhas integrado – sem necessidade de infraestrutura adicional.
Fluxos de trabalho de função de etapa
Crie fluxos de trabalho multi-etapas onde cada etapa é individualmente repetida e armazenada em cache, tornando a orquestração complexa resiliente a falhas transitórias.
Execução Orientada a Eventos
Acionar funções a partir de eventos do programa com uma chave de evento simples, permitindo arquiteturas desacopladas e reativas entre serviços.
Apoio ao Fluxo de Trabalho de IA
Orquestre pipelines de IA de longa duração com suporte integrado para limites de concorrência, limitação de taxa e checkpointing ao nível do passo.
Servidor de Desenvolvimento integrado
Desenvolva e teste fluxos de trabalho localmente com uma interface de utilizador completa que mostra o histórico de eventos, execuções de funções e rastreios de passos em tempo real.
Por que executar Inngest na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.