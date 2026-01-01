Inngest é um motor de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto que permite escrever funções de fundo fiáveis, fluxos de trabalho orientados por eventos e tarefas agendadas diretamente no seu código de aplicação. Ele gere automaticamente as novas tentativas, concorrência, limitação e lógica de funções de passo, mantendo o seu código de aplicação focado na lógica de negócio em vez de preocupações com a infraestrutura.

A auto-hospedagem do Inngest no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a execução, dados e configuração. Ele vem com persistência SQLite integrada e uma fila em memória pronta a usar, para que possa executar a plataforma completa sem necessitar de serviços externos de base de dados ou de message broker.