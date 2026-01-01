O KeeWeb é um gestor de palavras-passe gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador e é totalmente compatível com o formato KeePass (.kdbx). Permite-lhe abrir e gerir os seus cofres KeePass existentes diretamente a partir do seu navegador, sem quaisquer plugins ou cliente nativo — o seu cofre permanece sob o seu controlo no seu próprio armazenamento.

Alojar o KeeWeb no seu VPS significa que pode aceder às suas palavras-passe a partir de qualquer dispositivo com um navegador, mantendo a própria aplicação privada e independente de serviços de cloud de terceiros. Os ficheiros do cofre nunca são enviados para nenhum servidor; são abertos e desencriptados do lado do cliente no seu navegador.