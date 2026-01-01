Implemente KeeWeb com um clique.
Gestor de palavras-passe de código aberto, baseado na web e totalmente compatível com bases de dados KeePass.
Escolha um plano VPS para KeeWeb
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com KeeWeb
O KeeWeb é um gestor de palavras-passe gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador e é totalmente compatível com o formato KeePass (.kdbx). Permite-lhe abrir e gerir os seus cofres KeePass existentes diretamente a partir do seu navegador, sem quaisquer plugins ou cliente nativo — o seu cofre permanece sob o seu controlo no seu próprio armazenamento.
Alojar o KeeWeb no seu VPS significa que pode aceder às suas palavras-passe a partir de qualquer dispositivo com um navegador, mantendo a própria aplicação privada e independente de serviços de cloud de terceiros. Os ficheiros do cofre nunca são enviados para nenhum servidor; são abertos e desencriptados do lado do cliente no seu navegador.
Principais características de KeeWeb
Compatibilidade KeePass
Abra e edite qualquer ficheiro .kdbx criado por KeePass, KeePassXC, ou qualquer outro programa compatível com KeePass, sem conversão.
Segurança do lado do cliente
Toda a desencriptação do cofre acontece no seu navegador – a sua palavra-passe mestra e os conteúdos do cofre nunca saem do seu dispositivo nem tocam no servidor.
Múltiplos backends de armazenamento
Carregue cofres a partir de ficheiros locais, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ou qualquer armazenamento remoto compatível com WebDAV.
Suporte a plugins
Estenda o KeeWeb com plugins da comunidade para temas, campos personalizados, geração de OTP e integrações adicionais.
Acesso multiplataforma
Aceda às palavras-passe a partir de qualquer dispositivo com um navegador moderno – não é necessária instalação nativa em computadores de secretária ou dispositivos móveis.
Por que executar KeeWeb na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.