Implemente evcc com instalação de um clique.
Controlador de carregamento de VE otimizado para energia solar e gestor de energia doméstica para centenas de wallboxes, inversores e veículos.
Escolha um plano VPS para evcc
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com evcc
evcc é um controlador de carregamento de VE de código aberto e um sistema de gestão de energia doméstica que prioriza o carregamento do seu veículo elétrico com energia solar autoproduzida em vez de eletricidade da rede. Conecta-se a centenas de wallboxes, inversores solares, sistemas de armazenamento de bateria, contadores inteligentes e APIs de veículos para coordenar o carregamento com base no excedente fotovoltaico (FV) em tempo real, tarifas de eletricidade dinâmicas e estado de carga da bateria.
O autoalojamento do evcc no seu próprio VPS mantém as credenciais do dispositivo, o histórico de carregamento e a lógica de automação inteiramente sob o seu controlo, remove qualquer dependência de serviços de nuvem de fornecedores e garante que as suas estratégias de carregamento continuam a funcionar de forma fiável sempre que o sol brilha.
Principais características de evcc
Carregamento de excedente solar
Carrega o seu VE com o excesso de energia fotovoltaica em tempo real, maximizando o autoconsumo e minimizando as importações da rede.
Suporte a tarifas dinâmicas
Agenda o carregamento durante as horas mais baratas das tarifas dinâmicas de eletricidade, como Tibber, aWATTar e Octopus.
Centenas de dispositivos
Integra-se com carregadores, contadores, inversores e veículos da ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei e muitos outros.
Configuração via navegador
Configure estações de carregamento, veículos, contadores e pontos de carregamento através de uma interface web guiada, sem editar ficheiros YAML manualmente.
Otimizado para bateria doméstica
Coordena o carregamento de VE com o estado de carga da bateria doméstica para que a bateria da casa não seja esgotada para alimentar o carro.
APIs REST e MQTT
Expõe uma API REST e MQTT completa para Home Assistant, openHAB, Node-RED e automações personalizadas.
Por que executar evcc na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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