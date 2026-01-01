evcc é um controlador de carregamento de VE de código aberto e um sistema de gestão de energia doméstica que prioriza o carregamento do seu veículo elétrico com energia solar autoproduzida em vez de eletricidade da rede. Conecta-se a centenas de wallboxes, inversores solares, sistemas de armazenamento de bateria, contadores inteligentes e APIs de veículos para coordenar o carregamento com base no excedente fotovoltaico (FV) em tempo real, tarifas de eletricidade dinâmicas e estado de carga da bateria.

O autoalojamento do evcc no seu próprio VPS mantém as credenciais do dispositivo, o histórico de carregamento e a lógica de automação inteiramente sob o seu controlo, remove qualquer dependência de serviços de nuvem de fornecedores e garante que as suas estratégias de carregamento continuam a funcionar de forma fiável sempre que o sol brilha.